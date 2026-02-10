Nhịp cầu kết nối ý Đảng, lòng dân

Đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận (TBCTMT) đóng vai trò hạt nhân trong việc vận động, đoàn kết toàn dân thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bằng sự sáng tạo, tận tâm, họ đã “lắng nghe, thấu hiểu” tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời chuyển tải đến cấp ủy, chính quyền, góp phần XDNTM, đô thị văn minh.

Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Quan Trung 2, xã Thiệu Tiến Hoàng Đình Nội (thứ 2 bên phải) tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Với thâm niên hơn 20 năm đảm nhiệm cương vị Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Quan Trung 2, xã Thiệu Tiến, ông Hoàng Đình Nội luôn tận tụy trong công việc, được Nhân dân tin yêu, kính trọng. Cùng với động viên Nhân dân tích cực phát triển kinh tế gia đình, ông đã vận động Nhân dân đóng góp gần 800 triệu đồng, hiến 200m2 đất, tham gia hàng nghìn ngày công xây dựng các công trình, góp phần đưa thôn Quan Trung 2 đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với tinh thần tương thân, tương ái, Nhân dân thôn Quan Trung 2 đã ủng hộ hơn 70 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở. Ông Nội chia sẻ: “Việc phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ là chìa khóa then chốt giúp thôn XDNTM kiểu mẫu đạt kết quả cao; trong đó, người dân là chủ thể, trung tâm tham gia trực tiếp vào quy hoạch, giám sát và hưởng lợi, đảm bảo công khai, minh bạch. Hiện 100% tuyến đường thôn đã được bê tông khang trang, sạch đẹp. Dọc các tuyến đường là cây xanh và nhiều loại hoa. Điều mà người dân vui nhất là thôn có 367 hộ với 1.382 nhân khẩu, nhưng không có hộ nghèo, đời sống người dân không ngừng nâng lên”.

Đảm nhận cương vị Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Ngọc Đà, xã Thọ Phú nhiều năm, bí quyết thành công của ông Nguyễn Văn Hiệp là gần dân, nhiệt tình, tâm huyết và kiên trì. Khi người dân gặp khó khăn, ông kịp thời báo cáo, kiến nghị, tham mưu với các cấp để giải quyết. Khi biết có hộ nghèo cần giúp đỡ, ông vận động người dân và chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ. Đặc biệt, ông rất tích cực với các công việc chung có lợi cho cộng đồng. Điển hình là ông đã vận động Nhân dân chung tay hiến trên 10.000m2 đất, trên 2.500m2 công trình, 6.500m2 tường rào, 270 cổng nhà... để mở rộng, nâng cấp hơn 4,5km đường giao thông từ 5,5m lên 8,5m. Theo ông Hiệp, để huy động được sức dân, người đứng đầu phải phối hợp chặt chẽ với tập thể chi bộ, trưởng thôn, những người có uy tín trong dòng họ để vận động linh hoạt các hình thức tuyên truyền. Khi đạt được sự đồng thuận, tự nguyện, tự giác trong Nhân dân thì không việc gì là không làm được. Trong triển khai thực hiện, phải công khai, minh bạch, đảm bảo đúng tiêu chí, chất lượng công trình thì mới tạo được sự tin tưởng của người dân.

Có thể nói, hầu hết các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở đều có sự tích cực tham gia tuyên truyền, vận động của đội ngũ cán bộ cơ sở. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thọ Phú Lê Tiến Dũng khẳng định: “Sự hoạt động tích cực của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua rộng khắp trong các tầng lớp Nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, nội lực của cộng đồng dân cư. Việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo hướng lấy dân làm trung tâm của đội ngũ cán bộ cơ sở và sự đồng thuận của Nhân dân chính là nền tảng giúp xã Thọ Phú thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra".

Trên cương vị Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Vân Hưng, xã Hoạt Giang, ông Lê Bá Dũng luôn tâm niệm bản thân phải luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm, tạo được sự đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của địa phương. Đặc biệt, trong vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, ông cùng chi ủy đã tuyên truyền, vận động các đảng viên gương mẫu đi đầu. Nhiều gia đình đảng viên đã tiên phong hiến đất, đóng góp tiền mở rộng đường giao thông. Theo gương các đảng viên, chỉ trong thời gian ngắn 99 hộ dân trong thôn đã hiến gần 5.000m2 đất mở rộng tuyến đường dài gần 1km từ 1,5m lên 3,5m; đóng góp gần 500 triệu đồng tu sửa nhà văn hóa thôn... Trong phát triển kinh tế, nhiều đảng viên đã mạnh dạn đầu tư vốn, đưa các loại cây trồng mới vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, từ đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Hiện toàn thôn có 3 trang trại tổng hợp, có nguồn thu từ 220 - 400 triệu đồng/năm, trong đó có 2 trang trại do đảng viên làm chủ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoạt Giang Vũ Văn Hóa khẳng định: "Đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận đóng vai trò nòng cốt, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với Nhân dân, quyết định sự thành bại trong việc đưa chính sách vào cuộc sống. Đặc biệt, trong bối cảnh chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, họ là hạt nhân tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, ổn định an ninh cơ sở và đảm bảo sự đồng thuận của Nhân dân”.

Phan Nga