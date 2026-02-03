Muốn dân tin, dân theo phải đi trước, làm trước

Dù xuất phát điểm thấp, đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn, song nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo và trách nhiệm nêu gương, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Thủy Thành, xã Sơn Thủy Vi Văn Tươi đã cùng chi bộ vận động người dân chung sức xây dựng thành công bản NTM.

Bí thư chi bộ, trưởng bản Vi Văn Tươi (ngoài cùng bên phải) giới thiệu khu chăn nuôi của gia đình.

Ở bản Thủy Thành nhiều người dân nhớ đến anh Tươi bởi tính cách hòa đồng, khiếu hài hước, gần gũi, và hơn hết là tấm lòng, nhiệt huyết đóng góp cho quê hương ngày càng phát triển. Nhưng ở một bản vùng cao đất dốc, giáp ranh khu vực biên giới, giao thông khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao... công cuộc ấy vẫn là cả hành trình không ít khó khăn, thách thức. Được sự quan tâm hỗ trợ đặc biệt của Đảng, Nhà nước, có chi bộ lãnh đạo với giải pháp, cách làm đúng, trúng, có tuyên truyền, vận động, có sự tham gia tích cực của người dân, bản Thủy Thành đang từng ngày đổi khác.

Tham gia công tác phong trào ở bản từ trước năm 2010, được tín nhiệm làm trưởng bản, bí thư chi bộ, rồi nhất thể hóa chức danh, từng kinh qua nhiều nhiệm vụ, nhưng với anh Tươi, mục tiêu đưa bản Thủy Thành về đích NTM là khó khăn hơn cả. Bởi theo anh, bộ tiêu chí yêu cầu cao, xa tầm với của bản, từ môi trường sống, mức thu nhập bình quân đầu người, đến cơ sở vật chất hạ tầng... Trong khi đó, trước năm 2018 cả bản có 48 hộ với 244 nhân khẩu thì quá nửa số hộ thuộc diện nghèo, sản xuất manh mún, lạc hậu, phần nhiều bà con còn nặng nề tư tưởng trông chờ, ỉ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Anh Tươi bộc bạch: “Lúc tưởng như mục tiêu xây dựng bản NTM đi vào ngõ cụt, nhớ lời Bác dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, tôi cảm thấy có thêm động lực và thấy đường hướng rõ ràng, rộng mở, nên đã thống nhất trong chi bộ, ban quản lý, ban công tác mặt trận bản tập trung tuyên truyền, vận động để thay đổi nhận thức, tạo sự đồng thuận, thu hút đông đảo Nhân dân chung sức xây dựng bản NTM. Và muốn người dân làm thì mình là cán bộ, đảng viên phải tiên phong làm trước”.

Cũng với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, đầu tiên là vận động người dân tích cực quét dọn đường bản, ngõ xóm, trồng hoa ven đường, rồi đưa trâu bò, lợn gà ra nuôi nhốt tại khu chăn nuôi tập trung của bản. Khi cảnh quan môi trường của bản được gọn gàng, sạch đẹp, giá trị kinh tế chăn nuôi đạt cao hơn trước do gia súc, gia cầm được chăm sóc, bảo vệ tốt hơn ở khu chăn nuôi tập trung, người dân trong bản đã thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của chi bộ, ban quản lý bản. Chủ trương XDNTM lấy sức dân để lo cho dân vì thế mà dần lan tỏa, ngày càng nhiều hộ gia đình hưởng ứng tham gia bằng việc làm thiết thực, cụ thể.

Nhưng để huy động được nguồn lực trong Nhân dân xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng ở bản miền núi tỷ lệ hộ nghèo còn cao là điều không hề đơn giản. Nghĩ vậy, từ năm 2018 anh Tươi đã họp bàn với chi bộ và thống nhất ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với lợi thế của địa phương. Bằng việc chú trọng tuyên truyền, vận động của chi bộ và được giúp đỡ về kỹ thuật của cấp trên, người dân bản Thủy Thành đã mạnh dạn vay vốn đầu tư chăn nuôi bò sinh sản, gia cầm, kết hợp trồng và khai thác rừng luồng, vầu, kinh doanh lâm sản phụ...

Gia đình anh đã tiên phong đầu tư mô hình chăn nuôi bò sinh sản kết hợp nuôi gà, đào ao thả cá và trồng rừng. Hiện gia đình duy trì gần 10 con bò sinh sản, mỗi năm xuất bán từ 3 - 4 con bê cho thu nhập bình quân khoảng 40 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình còn quản lý, chăm sóc gần 10ha luồng, vầu, mỗi năm thu nhập từ 70 - 80 triệu đồng. Đây là mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên của bản, được nhiều hộ dân làm theo. Cùng với đó, gia đình anh đã hiến gần 50m2 đất ở phục vụ mở rộng đường giao thông nội bản.

Không chỉ “nói đi đôi với làm”, anh Tươi còn chủ động giúp đỡ các hộ nghèo trong bản về con giống, kỹ thuật nuôi trồng, ngày công xây dựng các mô hình kinh tế. Anh cho biết, từ năm 2015 đến nay cá nhân đã giúp đỡ 5 hộ nghèo trong bản phát triển kinh tế, đến nay đã có 3 hộ thoát nghèo. Việc làm thiết thực của người bí thư chi bộ đã truyền thêm động lực, cảm hứng để người dân bản Thủy Thành thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Nhờ đó, thu nhập của người dân trong bản ngày càng được cải thiện và nâng cao, hiện ở mức 42 triệu/người/năm. Trong bản chỉ còn 1 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo.

Khi thu nhập được cải thiện, người dân bản Thủy Thành đã tích cực tham gia góp của góp công xây dựng đường bản, ngõ xóm, sửa chữa nhà văn hóa, cải tạo nhà ở, tường rào, khuôn viên sân vườn thêm xanh, sạch, đẹp. Năm 2024 bản đã được công nhận danh hiệu NTM. Cá nhân anh Tươi được Ban Thường vụ Đảng ủy xã xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 2 năm liên tiếp (2024, 2025), được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Bài và ảnh: Đồng Thành