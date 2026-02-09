Thanh Hóa ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định số 10/2026/QĐ-CTUBND ngày 7/2/2026 về việc ủy quyền thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch gồm: Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; Phó Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức; Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là công chức thuộc bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức; Các ủy viên khác là đại diện lãnh đạo một số bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức được ủy quyền thực hiện đúng nội dung, phạm vi ủy quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Thời hạn ủy quyền, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực (ngày 7/2/2026) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)