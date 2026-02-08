100% cử tri nơi cư trú thống nhất giới thiệu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Sáng 8/2, Ủy ban MTTQ phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cho đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh với cử tri tổ dân phố Hoàng 3, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh dạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và cử tri tổ dân phố Hoàng 3, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu các tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Cử tri tổ dân phố Hoàng 3, phường Nghĩa Đô phát biểu.

Sau khi nghiên cứu lý lịch và quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, các cử tri đã đóng góp ý kiến, thống nhất đánh giá cao phẩm chất chính trị, năng lực công tác, đạo đức, lối sống; việc chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh.

Cử tri tổ dân phố Hoàng 3, phường Nghĩa Đô phát biểu.

Cử tri nhận xét, tại nơi cư trú, đồng chí Nguyễn Doãn Anh luôn nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của người đảng viên, nghĩa vụ công dân; hưởng ứng nhiệt tình các phong trào, hoạt động tại địa phương; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Là cán bộ lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, giữ mối quan hệ gắn bó, gần gũi, hòa đồng với nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý trọng.

Tại hội nghị, 100% cử tri tổ dân phố Hoàng 3 tham dự đã biểu quyết, nhất trí tín nhiệm đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm và tình cảm chân thành của cử tri và Nhân dân tổ dân phố Hoàng 3, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội đã tín nhiệm giới thiệu mình ứng cử vào đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đồng chí nhấn mạnh, đại biểu Quốc hội không chỉ là danh dự, mà trước hết và trên hết là trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Người đại biểu phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; là người nói lên tiếng nói của cử tri; tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và của địa phương; đồng thời thực hiện chức năng giám sát để bảo đảm các chủ trương, chính sách, pháp luật được thực thi nghiêm túc, hiệu quả trong thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, bản thân xác định rõ luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong sinh hoạt, công tác; bản thân và gia đình chấp hành nghiêm Hiến pháp, pháp luật và các quy định của địa phương; tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại nơi cư trú. Nêu cao vai trò, trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc vai trò của người đại biểu Nhân dân, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân và sự tin tưởng của cử tri.

Phó Chủ tich Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng quà tổ dân phố Hoàng 3, phường Nghĩa Đô.

