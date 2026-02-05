Giữ trọn lời hứa thiêng liêng với đồng đội

Tuổi trẻ chiến đấu vì Tổ quốc, nay tóc đã nhuốm màu thời gian, nhưng những ký ức về đồng đội, về lời thề năm xưa vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim của cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Hóa, xã Yên Định. Suốt 25 năm qua, bằng tình cảm và nghĩa tình đồng đội sâu nặng, ông lặng lẽ đi tìm, đưa đồng đội đã hy sinh trở về với đất mẹ, đồng thời san sẻ yêu thương, nghĩa tình đến các gia đình và thân nhân liệt sĩ bằng nhiều việc làm thiết thực, như một cách giữ trọn lời hứa thiêng liêng của người lính năm xưa.

Cựu chiến binh Trần Văn Hóa sử dụng máy tính để phục vụ công việc kết nối, tìm kiếm mộ liệt sĩ.

Chúng tôi gặp CCB Trần Văn Hóa vào những ngày cận Tết Nguyên đán, khi ông vừa có chuyến đi thăm hỏi sức khỏe và tìm hiểu đời sống của một số gia đình đồng đội, thân nhân gia đình liệt sĩ còn gặp nhiều khó khăn để trao những món quà ý nghĩa từ số tiền cá nhân. Không nói nhiều về những việc làm đầy ý nghĩa, ân tình đó, nhưng những việc làm thầm lặng của ông trong suốt nhiều năm qua để hỗ trợ, hướng dẫn gia đình liệt sĩ thông qua điện thoại, có trường hợp ông cùng với các cơ quan, ban, ngành và thân nhân liệt sĩ trở lại chiến trường xưa tìm đồng đội; trao quà cho những gia đình đồng đội, thân nhân liệt sĩ của ông thật trân trọng.

Trong câu chuyện với chúng tôi, CCB Trần Văn Hóa kể rằng, ông sinh ra và lớn lên ở xã Định Tường, huyện Yên Định cũ, nay là xã Yên Định. Năm 18 tuổi cũng như bao bạn bè cùng trang lứa khác, với lòng căm thù giặc sâu sắc, ông xung phong lên đường nhập ngũ, biên chế vào Đại đội 4 đặc công, Trung đoàn 101, Sư đoàn 1 (sư đoàn cơ động của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam), Trung đoàn 101 trước kia, sau chuyển tên thành Lữ đoàn 101, thuộc Quân khu 9. Ông cùng đồng đội đã trực tiếp tham gia nhiều trận đánh sinh tử ở chiến trường phía Nam, như trận đấu ở căn cứ Lộc Ninh, đường 13 Chơn Thành, Hớn Quản, tỉnh Bình Long cũ, nay là tỉnh Bình Phước...

Trở về cuộc sống đời thường với thương tật 61%, mặc dù sức khỏe có nhiều giảm sút nhưng ông luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vươn lên trong cuộc sống là tấm gương sáng để cho mọi người học và noi theo. Tuy nhiên, một trong những điều ông luôn đau đáu, trăn trở là khi nghĩ về các đồng đội đã hy sinh chưa được tìm thấy. Với suy nghĩ làm tất cả những gì có thể để giúp các gia đình tìm được người thân, ông Hóa không chỉ hỗ trợ, thông tin hướng dẫn gia đình liệt sĩ qua điện thoại mà có trường hợp ông cùng với các cơ quan, ban, ngành và thân nhân liệt sĩ trở lại chiến trường xưa tìm đồng đội. Chuyến đi vào năm 2011-2013 là một trong những chuyến đi để lại cho ông nhiều cảm xúc.

Bằng những ký ức còn nhớ lại về nơi chôn cất đồng đội, song do thời gian trôi qua đã lâu, tên đất, tên xóm, tên làng cũng có nhiều sự đổi thay, việc tìm kiếm mộ liệt sĩ gặp vô cùng vất vả. Không nản lòng, với sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể, ông Hóa đã đến tận nơi, ký ức năm xưa như một thước phim quay chậm, ông nhớ lại những địa điểm nơi đồng đội đã hy sinh và được chôn cất. Ông gọi tên từng người như mong các anh “tiếp sức” giúp ông hoàn thành công việc mà luôn mang nặng nhiều năm qua. Niềm vui, hạnh phúc được nhân lên nhiều lần khi trong chuyến đi này, ông đã tìm được 16 mộ liệt sĩ và ông bật khóc thấy lòng được nhẹ nhõm. Ông cẩn thận ghi tên từng đồng đội và liên hệ với thân nhân liệt sĩ, có trường hợp ông đến trực tiếp đưa đồng đội trở về quê hương ở khắp các tỉnh trong cả nước.

Đến bây giờ ông Hóa cũng không thể nhớ rõ bản thân đã đi qua bao chặng đường vất vả nhưng đọng lại trong ông là cảm xúc dâng trào và niềm xúc động khi chứng kiến niềm vui mừng, những giọt nước mắt cha mẹ, vợ con và như người thân của gia đình liệt sĩ trong ngày nhận tin tìm thấy mộ liệt sĩ. Với ông, việc hỗ trợ, hướng dẫn gia đình để giúp đồng đội được trở về với người thân là trách nhiệm. “Mỗi lần làm việc đó, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn khi đã và đang cố gắng thực hiện trọn vẹn lời hứa với đồng đội năm xưa là ai còn sống thì phải có trách nhiệm đưa đồng đội trở về với đất mẹ. Với tôi, còn sống ngày nào, còn đi tìm đồng đội ngày đó...”, ông Hóa chia sẻ.

Ở tuổi xế chiều, khi nhiều người chọn cho mình cuộc sống an nhàn, nhưng CCB Trần Văn Hóa vẫn miệt mài cống hiến. Hiện nay, trên cương vị là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Y dược Trí Đức Thành, ông luôn có nhiều hoạt động thiết thực để tri ân những gia đình thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Nhiều năm qua, công ty đã thực hiện hiệu quả việc miễn tiền viện phí phát sinh và cấp 2 bữa ăn miễn phí cho các thương, bệnh binh, bố mẹ, con em liệt sĩ. Đồng thời, trong những dịp 27/7, ngày lễ, tết, bệnh viện cũng có những suất quà để trao tặng đến tận gia đình.

Bằng tình cảm, trách nhiệm và tâm huyết của người lính Cụ Hồ, những việc làm thầm lặng của CCB Trần Văn Hóa không chỉ giúp ông thực hiện trọn vẹn lời hứa với đồng đội mà còn góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng.

Bài và ảnh: Trung Hiếu