Lan tỏa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Với sự năng động, sáng tạo của hội viên, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi trên địa bàn phường Đông Sơn có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Mô hình trồng cây cảnh của ông Nguyễn Quý Linh ở tổ dân phố Thọ Phật mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Tại tổ dân phố Thọ Phật, mô hình trồng cây cảnh của ông Nguyễn Quý Linh là một trong những điển hình của hội viên nông dân trong phát triển kinh tế. Ông Linh chia sẻ: "Trước đây, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu vốn sản xuất nên việc tìm hướng phát triển kinh tế gặp nhiều trở ngại. Gia đình trồng cây dược liệu nhưng năng suất thấp, đầu ra không ổn định. Từ khi tham gia sinh hoạt hội nông dân, được tuyên truyền, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tôi mạnh dạn chuyển đổi 2ha đất trồng lúa, dược liệu sang trồng đào, quất và bưởi Diễn. Từ vài trăm gốc ban đầu, đến nay gia đình đã phát triển 1.500 gốc đào, trên 1.000 gốc quất và 100 gốc bưởi Diễn. Bình quân mỗi năm sau khi trừ chi phí, mô hình cho thu lãi khoảng 1,5 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động và 10 lao động thời vụ tại địa phương".

Cùng với mô hình của ông Linh, mô hình trồng bưởi của gia đình ông Đinh Sỹ Tuấn ở tổ dân phố 6 cũng là điểm sáng trong phong trào nông dân SXKD giỏi. Năm 2012, sau khi được các chuyên gia nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật chọn giống, làm đất, bón phân và chăm sóc cây trồng, gia đình ông mạnh dạn chuyển sang trồng bưởi Diễn và bưởi Tân Lạc theo quy trình VietGAP. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ, chăm sóc đúng quy trình, vườn bưởi luôn sinh trưởng tốt, cho quả đều, mẫu mã đẹp, được thị trường ưa chuộng. Hiện nay, với khoảng 700 gốc bưởi, mỗi vụ gia đình ông Tuấn thu hoạch trên 10.000 quả. Với giá bán dao động từ 10.000 - 12.000 đồng/quả, doanh thu đạt khoảng 1 tỷ đồng/năm; sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi khoảng 400 triệu đồng, tạo việc làm thời vụ cho 6 lao động địa phương.

Hiện nay, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi ở phường Đông Sơn đã thu hút hàng nghìn hội viên nông dân tích cực hưởng ứng. Nhiều hộ mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, hình thành các mô hình kinh tế hiệu quả, bền vững, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại. Từ phong trào, ngày càng xuất hiện nhiều gương nông dân SXKD với những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Sơn Lê Quang Hân, cho biết: "Để phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi phát triển bền vững, Hội Nông dân phường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, giúp hội viên nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM. Hội tích cực vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện dồn điền, đổi thửa, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng SXKD và quản lý kinh tế cho hội viên. Trong năm 2025, hội tổ chức 16 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ - thuật cho 1.510 lượt hội viên; chuyển giao công nghệ cao, hướng dẫn nông dân sử dụng và truy cập mạng internet để phục vụ SXKD cho 1.250 hội viên; cung ứng 50 tấn phân bón chậm trả đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, Hội Nông dân phường còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho trên 1.000 hội viên nông dân vay hơn 57 tỷ đồng để phát triển SXKD. Hiện nay, toàn phường có 5.116 hộ đăng ký danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi; qua bình xét, có 4.173 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp. Nhiều hội viên mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng công nghệ tiên tiến, phát huy lợi thế địa phương, tạo việc làm ổn định và thu nhập cao".

Bài và ảnh: Thanh Huê