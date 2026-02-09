Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Người tốt

Từ đam mê đến tạo việc làm cho nhiều lao động

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Với niềm đam mê và tinh thần vượt khó, chị Vũ Thị Nhiễu, thôn Minh Thắng, xã Vạn Lộc đã khởi nghiệp thành công với nghề đan thảm quại xuất khẩu. Hiện cơ sở của chị đang tạo việc làm cho 150 lao động, có thời điểm lên đến 200 lao động.

Từ đam mê đến tạo việc làm cho nhiều lao động

Với niềm đam mê và tinh thần vượt khó, chị Vũ Thị Nhiễu, thôn Minh Thắng, xã Vạn Lộc đã khởi nghiệp thành công với nghề đan thảm quại xuất khẩu. Hiện cơ sở của chị đang tạo việc làm cho 150 lao động, có thời điểm lên đến 200 lao động.

Từ đam mê đến tạo việc làm cho nhiều lao động

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và xã thăm, động viên cơ sở đan thảm quại xuất khẩu của chị Vũ Thị Nhiễu và chị Trần Thị Mùi.

Nghề đan lát ở xã Vạn Lộc tuy là nghề phụ nhưng vẫn luôn được những phụ nữ nơi đây gìn giữ và phát triển, mang lại nguồn thu cho gia đình. Thế nhưng, có thời điểm nghề đan lưới, đan mây giang xiên... chỉ tồn tại được thời gian ngắn vì biến động của thị trường, đầu ra không ổn định, nhiều lao động thiếu việc làm. Hầu hết lao động ở vùng biển là phụ nữ, người cao tuổi không đi biển được rất mong muốn có việc làm thêm để phụ giúp chồng, con, gia đình. Nắm bắt được nhu cầu đó, chị Vũ Thị Nhiễu, chi hội trưởng phụ nữ thôn Minh Thắng và chị Trần Thị Mùi đã có ý tưởng tìm nghề về quê.

Nghĩ là làm, hai chị đã đến các xã Nga Điền, Nga Hải... (huyện Nga Sơn cũ), thị trấn Phát Diệm (huyện Kim Sơn cũ, tỉnh Ninh Bình) nơi có nghề truyền thống đan lát phát triển để học nghề. Hành trình tìm nghề, đưa nghề về quê vô cùng gian nan, vất vả. Hai chị đã rong ruổi trên đường những buổi trưa nắng, những ngày mưa gió đến các làng nghề để tìm hiểu, học tập. Các chị đều lân la bắt chuyện, hỏi thăm để xin được học với mong muốn mang nghề về cho hội viên, phụ nữ làm. Các cơ sở đều vui vẻ chào đón, giúp đỡ và chuyển giao kỹ thuật đan cho các chị. Năm 2020, chị Nhiễu chính thức đưa nghề vào sản xuất tại nhà, tạo việc làm cho nhiều chị em. Được cơ sở đầu mối cung cấp nguyên liệu, chuyển giao kỹ thuật nên người lao động có thể làm tại gia đình chị Nhiễu hoặc nhận nguyên liệu về làm theo đơn đặt hàng. Xong mỗi đơn hàng, chị Nhiễu thanh toán tiền công cho người lao động nhanh gọn, xứng đáng với sức lao động bỏ ra.

Để duy trì đơn đặt hàng, chị Nhiễu và chị Mùi đã tiếp cận kỹ thuật đan sản phẩm mới, sau đó truyền dạy cho người lao động. Các chị còn tham gia lớp tập huấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, tham dự các hội nghị, sự kiện kết nối kinh doanh, trưng bày sản phẩm của cơ sở sản xuất... từ đó, giúp chị có nhiều cơ hội để kết nối giao lưu, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm nguồn lao động đến làm nghề ở nhà mình. Chị Nhiễu cho biết: "Tôi rất thích nghề đan lát tiểu thủ công nghiệp. Bản thân nhận thấy nghề cần sự tỉ mẩn và phù hợp với phụ nữ, người cao tuổi. Tôi luôn ấp ủ mong muốn học nghề và đưa nghề về quê. Mãi đến khi các con học hành, có công việc ổn định, tôi mới có nhiều thời gian chuyên tâm thực hiện mong muốn của mình...".

Chị Dương Thị Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Vạn Lộc, cho biết: Cơ sở đan thảm quại xuất khẩu của chị Nhiễu và chị Mùi đã thu hút, tạo việc làm cho nhiều chị em ở địa phương. Từ nghề tiểu thủ công nghiệp này đã có nhiều chị em khó khăn, người cao tuổi, người khuyết tật được nhận vào làm, có thu nhập ổn định cuộc sống tốt hơn. Ngoài làm kinh tế, các chị còn tham gia các hoạt động, phong trào của hội. Luôn gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động quyên góp ủng hộ, các cuộc vận động do địa phương phát động...

Lê Hà

Từ khóa:

#Hội LHPN #xã Vạn Lộc #tạo việc làm #Khởi nghiệp #Người lao động #Người cao tuổi #Xuất khẩu #Chi hội trưởng phụ nữ #Thành công #đường lối của Đảng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Giữ trọn lời hứa thiêng liêng với đồng đội

Giữ trọn lời hứa thiêng liêng với đồng đội

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Tuổi trẻ chiến đấu vì Tổ quốc, nay tóc đã nhuốm màu thời gian, nhưng những ký ức về đồng đội, về lời thề năm xưa vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim của cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Hóa, xã Yên Định. Suốt 25 năm qua, bằng tình cảm và nghĩa tình đồng...
Bí thư chi bộ tận tụy việc thôn

Bí thư chi bộ tận tụy việc thôn

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi khắp làng quê rộn ràng chuẩn bị đón xuân mới, công việc của ông Đỗ Hùng Sơn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Tỉnh Thôn 2, xã Xuân Hòa càng trở nên tất bật hơn. Lúc ông cùng bà con...
Muốn dân tin, dân theo phải đi trước, làm trước

Muốn dân tin, dân theo phải đi trước, làm trước

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Dù xuất phát điểm thấp, đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn, song nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo và trách nhiệm nêu gương, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Thủy Thành, xã Sơn Thủy Vi Văn Tươi đã cùng chi bộ vận động người dân chung sức xây dựng thành...
Hành động nhỏ - ý nghĩa lớn

Hành động nhỏ - ý nghĩa lớn

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Nhặt được của rơi trả người đánh mất là một hành động ý nghĩa, một nét đẹp của văn hóa, đạo đức trong cuộc sống. Đặc biệt, trong xã hội phát triển như hiện nay thì việc làm này càng trở nên đáng trân trọng, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc,...
Chủ tịch công đoàn cơ sở gương mẫu, tâm huyết

Chủ tịch công đoàn cơ sở gương mẫu, tâm huyết

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Gắn bó nhiều năm với công nhân lao động, ông Phạm Thanh Ngọ, Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty TNHH Winners Vina luôn được đoàn viên, người lao động (NLĐ) tin tưởng bởi sự gần gũi, trách nhiệm và tinh thần tận tâm trong công việc. Từ những việc làm...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh