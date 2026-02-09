Từ đam mê đến tạo việc làm cho nhiều lao động

Với niềm đam mê và tinh thần vượt khó, chị Vũ Thị Nhiễu, thôn Minh Thắng, xã Vạn Lộc đã khởi nghiệp thành công với nghề đan thảm quại xuất khẩu. Hiện cơ sở của chị đang tạo việc làm cho 150 lao động, có thời điểm lên đến 200 lao động.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và xã thăm, động viên cơ sở đan thảm quại xuất khẩu của chị Vũ Thị Nhiễu và chị Trần Thị Mùi.

Nghề đan lát ở xã Vạn Lộc tuy là nghề phụ nhưng vẫn luôn được những phụ nữ nơi đây gìn giữ và phát triển, mang lại nguồn thu cho gia đình. Thế nhưng, có thời điểm nghề đan lưới, đan mây giang xiên... chỉ tồn tại được thời gian ngắn vì biến động của thị trường, đầu ra không ổn định, nhiều lao động thiếu việc làm. Hầu hết lao động ở vùng biển là phụ nữ, người cao tuổi không đi biển được rất mong muốn có việc làm thêm để phụ giúp chồng, con, gia đình. Nắm bắt được nhu cầu đó, chị Vũ Thị Nhiễu, chi hội trưởng phụ nữ thôn Minh Thắng và chị Trần Thị Mùi đã có ý tưởng tìm nghề về quê.

Nghĩ là làm, hai chị đã đến các xã Nga Điền, Nga Hải... (huyện Nga Sơn cũ), thị trấn Phát Diệm (huyện Kim Sơn cũ, tỉnh Ninh Bình) nơi có nghề truyền thống đan lát phát triển để học nghề. Hành trình tìm nghề, đưa nghề về quê vô cùng gian nan, vất vả. Hai chị đã rong ruổi trên đường những buổi trưa nắng, những ngày mưa gió đến các làng nghề để tìm hiểu, học tập. Các chị đều lân la bắt chuyện, hỏi thăm để xin được học với mong muốn mang nghề về cho hội viên, phụ nữ làm. Các cơ sở đều vui vẻ chào đón, giúp đỡ và chuyển giao kỹ thuật đan cho các chị. Năm 2020, chị Nhiễu chính thức đưa nghề vào sản xuất tại nhà, tạo việc làm cho nhiều chị em. Được cơ sở đầu mối cung cấp nguyên liệu, chuyển giao kỹ thuật nên người lao động có thể làm tại gia đình chị Nhiễu hoặc nhận nguyên liệu về làm theo đơn đặt hàng. Xong mỗi đơn hàng, chị Nhiễu thanh toán tiền công cho người lao động nhanh gọn, xứng đáng với sức lao động bỏ ra.

Để duy trì đơn đặt hàng, chị Nhiễu và chị Mùi đã tiếp cận kỹ thuật đan sản phẩm mới, sau đó truyền dạy cho người lao động. Các chị còn tham gia lớp tập huấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, tham dự các hội nghị, sự kiện kết nối kinh doanh, trưng bày sản phẩm của cơ sở sản xuất... từ đó, giúp chị có nhiều cơ hội để kết nối giao lưu, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm nguồn lao động đến làm nghề ở nhà mình. Chị Nhiễu cho biết: "Tôi rất thích nghề đan lát tiểu thủ công nghiệp. Bản thân nhận thấy nghề cần sự tỉ mẩn và phù hợp với phụ nữ, người cao tuổi. Tôi luôn ấp ủ mong muốn học nghề và đưa nghề về quê. Mãi đến khi các con học hành, có công việc ổn định, tôi mới có nhiều thời gian chuyên tâm thực hiện mong muốn của mình...".

Chị Dương Thị Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Vạn Lộc, cho biết: Cơ sở đan thảm quại xuất khẩu của chị Nhiễu và chị Mùi đã thu hút, tạo việc làm cho nhiều chị em ở địa phương. Từ nghề tiểu thủ công nghiệp này đã có nhiều chị em khó khăn, người cao tuổi, người khuyết tật được nhận vào làm, có thu nhập ổn định cuộc sống tốt hơn. Ngoài làm kinh tế, các chị còn tham gia các hoạt động, phong trào của hội. Luôn gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động quyên góp ủng hộ, các cuộc vận động do địa phương phát động...

Lê Hà