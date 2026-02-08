Trưởng thôn 9X tâm huyết với công việc tập thể

Tận tụy, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, phong trào thi đua của thôn, của xã, là nhận xét của cán bộ, người dân khi nói về anh Đỗ Minh Bảy (sinh năm 1992), bí thư chi bộ, trưởng thôn 8, xã Xuân Bình.

Anh Đỗ Minh Bảy (bên trái) hướng dẫn người dân chăm sóc cây cam.

Năm 2012, anh Đỗ Minh Bảy lên đường nhập ngũ, đến năm 2014 phục viên trở về địa phương. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, anh tích cực tham gia công tác đoàn và được bầu làm bí thư chi đoàn thôn 8. Năm 2017, anh được đảng viên và Nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ, trưởng thôn 8. Trên cương vị mới, anh luôn trăn trở làm sao để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, giúp diện mạo quê hương đổi mới và nâng cao đời sống người dân. Căn cứ vào tình hình thực tế và nghị quyết của cấp trên, anh đã chủ động xây dựng kế hoạch, lấy ý kiến đảng viên để tổ chức triển khai thực hiện.

Trong phát triển kinh tế, anh cùng chi ủy chỉ đạo ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã biết tận dụng lợi thế để đầu tư phát triển các mô hình trồng cây ăn quả. Với quy mô khoảng 60ha hiện có, các mô hình này bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con trong thôn.

Bắt tay vào XDNTM kiểu mẫu, thôn 8 đối mặt với nhiều rào cản bởi xuất phát điểm thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao; hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ.

Trước thực trạng đó, anh cùng cấp ủy đã chủ động rà soát các tiêu chí khó để tìm hướng tháo gỡ. Đồng thời thôn 8 chú trọng phối hợp với ban công tác mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy vai trò chủ thể và trách nhiệm của người dân trong việc chung tay xây dựng quê hương.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, người dân thôn 8 đã đồng lòng chung sức XDNTM kiểu mẫu. Đến nay, diện mạo của thôn đã thực sự khởi sắc, 100% đường giao thông bê tông hóa; nhà văn hóa được xây dựng khang trang. Đời sống cư dân không ngừng cải thiện với thu nhập bình quân đạt 62 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,9%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97%; hơn 90% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Muốn dân hiểu, dân tin, dân làm theo, trước hết phải gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương cũng như trong phát triển kinh tế gia đình, anh Bảy đã nỗ lực vượt khó phát triển kinh tế và trở thành hộ gia đình có thu nhập cao trong thôn. Hiện nay, với mô hình phát triển kinh tế tổng hợp mang lại lợi nhuận cho gia đình anh hơn 300 triệu đồng/năm.

Bằng trách nhiệm, lòng nhiệt huyết và những việc làm cụ thể, anh Đỗ Minh Bảy đã góp phần làm thay đổi diện mạo thôn 8, được người dân trong thôn tin tưởng, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, tặng nhiều giấy khen.

Bài và ảnh: Xuân Anh