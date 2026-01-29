Hành động nhỏ - ý nghĩa lớn

Nhặt được của rơi trả người đánh mất là một hành động ý nghĩa, một nét đẹp của văn hóa, đạo đức trong cuộc sống. Đặc biệt, trong xã hội phát triển như hiện nay thì việc làm này càng trở nên đáng trân trọng, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, xây dựng xã hội văn minh, nghĩa tình.

Lãnh đạo Trường THCS Trần Phú khen thưởng 4 học sinh có hành động nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy rằng “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả đất nước ta là một rừng hoa đẹp”. Thực hiện theo lời dạy của Người, khắp mọi miền Tổ quốc mỗi ngày đều có những tấm gương “người tốt, việc tốt”. Trên địa bàn tỉnh, thời gian qua có nhiều câu chuyện cảm động về những cá nhân nhặt được của rơi chủ động tìm cách trả lại cho người bị mất. Trong số những “bông hoa” đẹp ấy có không ít học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước. Ví như, ngày 22/10/2025, các em: Trương Thị Diệu Linh, Trương Đình Linh, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Hải Nam đều là học sinh lớp 8, Trường THCS Hoằng Trường, xã Hoằng Tiến trong lúc đi học thêm về, khi di chuyển đến đoạn đường 510B (đường vào Trường Mầm non Hoằng Trường) đã nhặt được 1 cọc tiền gồm 100 tờ mệnh giá 200 nghìn đồng với tổng số tiền là 20 triệu đồng. Ngay sau đó, các em đã đến trụ sở Công an xã Hoằng Tiến để trình báo và bàn giao toàn bộ số tiền trên. Sau khi tiếp nhận tài sản do các em học sinh bàn giao, Công an xã Hoằng Tiến đã tiến hành xác minh và xác định số tiền trên là của anh Trần Thọ Bằng, sinh năm 1972, công tác tại Đồn Biên phòng Hoằng Trường làm rơi. Công an xã Hoằng Tiến đã tiến hành bàn giao số tiền trên cho anh Trần Thọ Bằng.

Tại nhiều địa phương khác trong tỉnh, không ít học sinh cũng có hành động ý nghĩa tương tự. Sáng 28/2/2025, trên đường đi học về, 4 học sinh của Trường THCS Trần Phú, phường Hạc Thành gồm các em: Hoàng Hải Long, Bùi Anh Thắng, Trần Tuấn Hưng và Lê Thị Ngọc Hân đã nhặt được 1 bọc giấy, bên trong có hơn 40 triệu đồng tiền mặt. Các em đã cùng với cô giáo đến trình báo công an để tìm và trả lại cho người đánh mất. Sau khi nhận hiện vật trình báo của các em học sinh, công an địa phương đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tìm kiếm và trao trả lại tài sản cho người đánh mất ngay trong chiều cùng ngày.

Cô giáo Phạm Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú chia sẻ: “Mọi việc tốt đều được xuất phát từ những điều giản dị. Hành động nhặt được của rơi trả lại người đánh mất của các em học sinh nhà trường không chỉ thể hiện tấm lòng trung thực, nhân ái mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về học sinh nhà trường. Để kịp thời lan tỏa tấm gương học sinh có hành động đẹp, việc làm tốt, nhà trường cũng đã phối hợp với tổ chức đoàn và chính quyền địa phương nơi trường đứng chân tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho 4 học sinh. Qua đó, lan tỏa, khuyến khích các em học sinh khác của nhà trường học tập và noi theo”.

Còn rất nhiều những trường hợp học sinh, giáo viên nhặt được của rơi trả lại người bị mất trong thời gian qua, như: Trường hợp của em Ngô Thị Thảo, học sinh Trường THPT Tô Hiến Thành, phường Hạc Thành, sau khi nhặt được chiếc ví da bên trong có căn cước công dân, giấy phép lái xe và 7 triệu đồng tiền mặt, em đã báo với cô giáo và trả lại cho người đánh mất trong niềm xúc động và lời cảm ơn chân thành từ người đánh mất. Trường hợp của cô Lê Thị Huyền, giáo viên Trường THPT Tĩnh Gia 1, khi đi rút tiền tại cây ATM ở tiểu khu 6, phường Tĩnh Gia, phát hiện một số tiền lớn nằm trong khay rút của cây ATM. Nhận thấy đây là số tiền bị bỏ quên, cô Huyền đã mang trình báo công an và tìm chủ nhân để trao trả lại... Những hành động đẹp trên không chỉ minh chứng cho phẩm chất đạo đức, mà còn là kết quả của quá trình giáo dục đạo đức, lối sống đẹp của các nhà trường. Thực tế, ngoài truyền thụ kiến thức văn hóa, nhiều năm qua, các trường học luôn coi trọng việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp để rèn luyện kỹ năng sống. Đồng thời, khuyến khích mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những hoạt động này đã giúp các em học sinh nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, tình yêu thương và lòng trung thực - yếu tố quan trọng tạo nên những công dân mang trong mình niềm tin vào một tương lai tươi sáng, tràn đầy yêu thương và lòng nhân ái.

Những câu chuyện nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất có thể chỉ là một hành động nhỏ, nhưng xuất phát từ cái tâm trong sáng và lòng trung thực của mỗi con người. Chính từ những việc làm giản dị ấy đã góp phần nuôi dưỡng niềm tin, củng cố đạo đức xã hội, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống cộng đồng. Đặc biệt, trong bối cảnh xã hội không ngừng phát triển, bên cạnh những thách thức về lối sống thực dụng, cá nhân, thì những tấm gương người tốt, việc tốt càng trở nên đáng trân trọng. Đó thực sự là những “bông hoa” thơm ngát trong “vườn hoa” người tốt, việc tốt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ dạy và khắc sâu trong lòng mỗi người dân.

Bài và ảnh: Phong Sắc