Bí thư chi bộ tận tụy việc thôn

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi khắp làng quê rộn ràng chuẩn bị đón xuân mới, công việc của ông Đỗ Hùng Sơn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Tỉnh Thôn 2, xã Xuân Hòa càng trở nên tất bật hơn. Lúc ông cùng bà con Nhân dân cắt tỉa hoa, cây cảnh, vệ sinh đường làng ngõ xóm, khi thì tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào tại địa phương.

Ông Đỗ Hùng Sơn (ngoài cùng bên phải) luôn được cán bộ, Nhân dân tín nhiệm, quý mến. Ảnh: Trung Hiếu

Chia sẻ về chặng đường gắn bó với công việc của thôn, ông Sơn cho biết đã trực tiếp tham gia công việc của thôn được 30 năm, trong đó có 25 năm là trưởng thôn, rồi tiếp đến là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn. Ông đã cùng cấp ủy phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

“Thời điểm triển khai XDNTM, nhiều tuyến đường giao thông chưa đảm bảo, việc đi lại cũng như sinh hoạt của bà con gặp nhiều khó khăn. Quán triệt tinh thần “lấy sức dân để lo cho dân”, tôi cùng với cấp ủy tổ chức họp, thảo luận tại các cuộc họp trong chi bộ thống nhất chủ trương bê tông hóa đường làng. Đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những kiến nghị, vướng mắc trong Nhân dân. Ban phát triển thôn cũng phân công các thành viên phụ trách theo từng ngõ xóm, nhờ đó tạo được sự đồng tình, ủng hộ cao của người dân”, ông Sơn chia sẻ.

Dưới sự “dẫn dắt” của bí thư chi bộ Đỗ Hùng Sơn, diện mạo thôn Tỉnh Thôn 2 ngày càng khởi sắc. Không còn những con đường gồ ghề, lầy lội ngày nào, thay vào đó, người dân tự nguyện hiến 300m2 đất để mở rộng đường giao thông. Đến nay 100% tuyến đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, hệ thống rãnh thoát nước có nắp đậy, đảm bảo vệ sinh môi trường; 800m kênh mương và 300m giao thông nội đồng được kiên cố hóa. Nhờ sự đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân, năm 2015 thôn Tỉnh Thôn 2 đã về đích thôn NTM.

Tiếp nối thành công từ chương trình XDNTM, năm 2020 cán bộ và Nhân dân trong thôn lại bắt tay vào hành trình xây dựng thôn kiểu mẫu. Nhiều phần việc được người dân quan tâm, đặc biệt là mong muốn xây dựng nhà văn hóa thôn khang trang luôn được thảo luận sôi nổi trong các cuộc họp. Với vai trò “hai vai”, ông Sơn cùng cấp ủy phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp 1 tỷ đồng và ngày công để cùng nhau xây dựng nhà văn hóa.

Từ nguồn kích cầu của địa phương và người dân đóng góp, nhà văn hóa thôn đã được hoàn thiện chỉ sau gần 1 năm phát động với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng, đáp ứng được nhu cầu hội họp cũng như hoạt động văn hóa - thể thao.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, ông Sơn luôn tâm niệm, để công việc đạt hiệu quả luôn phải “lấy dân làm gốc”, đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu; đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” như thế Nhân dân mới tin và đồng thuận thực hiện.

Với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thôn Tỉnh Thôn 2 được công nhận thôn kiểu mẫu vào cuối năm 2021. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao với thu nhập bình quân đạt 82 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 95%; không còn hộ nghèo...

Sự đổi thay của thôn Tỉnh Thôn 2 hôm nay là kết quả của sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của người dân, trong đó có sự đóng góp không mệt mỏi của ông Sơn. Với ông, phần thưởng lớn nhất là niềm tin của cấp ủy, chính quyền và sự tín nhiệm của người dân để ông không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thiện bản thân vì hạnh phúc của người dân. Không chỉ góp phần thắp lên ngọn lửa đoàn kết, tình yêu quê hương trong cộng đồng, ông còn để lại dấu ấn đậm nét trong hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trung Hiếu