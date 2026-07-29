“Nhịp cầu” kết nối lịch sử và hiện tại

Những ngày cuối tháng 7, chị Hoàng Mai Hương, thuyết minh viên của Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện tỉnh bận rộn hơn bởi những đoàn khách tới tham quan nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 96 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2026).

Thuyết minh viên Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện tỉnh giới thiệu về Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa với du khách.

Hơn 12 năm gắn bó với nghề, làm thế nào để mỗi câu chuyện mình kể không trở nên nhàm chán luôn là điều chị Hương trăn trở. Vì thế, trong quá trình hướng dẫn khách tham quan, chị đã vận dụng nhiều phương pháp khác nhau như tái hiện, kể chuyện, đặt ra những câu hỏi mang tính gợi mở, tạo không khí gần gũi để khách tham quan có thể tương tác, tránh hình thức chuyển tải thông tin đơn điệu một chiều. “Được gặp gỡ rất nhiều người, mỗi du khách đều mang lại cho tôi một bài học ý nghĩa và giá trị. Tôi vui vì mình đã góp phần nhỏ bé để lịch sử xứ Thanh nói riêng, lịch sử dân tộc nói chung ngày càng khắc sâu vào tâm khảm của mỗi người dân”, chị Hoàng Mai Hương bộc bạch.

Tại không gian trưng bày ở Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện tỉnh, đằng sau mỗi hiện vật là một câu chuyện xúc động về lòng quả cảm, về ý chí bất khuất và tinh thần hy sinh cao cả của các chiến sĩ cách mạng. Với 9 phòng trưng bày, trong đó có 4 phòng trưng bày theo tiến trình lịch sử và 5 phòng trưng bày chuyên đề, cùng hơn 30.000 hiện vật được lưu giữ, Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện tỉnh là nơi giáo dục kiến thức lịch sử hết sức bổ ích với các em học sinh và khách tham quan. Đặc biệt, nhiều năm miệt mài cống hiến, những thuyết minh viên của Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện tỉnh không chỉ là người kể chuyện, mà còn là “nhịp cầu” kết nối lịch sử và hiện tại, góp phần khơi dậy niềm tự hào trong mỗi người dân xứ Thanh.

Với thế hệ sinh ra thời hậu chiến, thì chiến tranh đã trở thành lịch sử. Song, đó là phần lịch sử không được phép lãng quên và không bao giờ có thể lãng quên. Để những trang sử vàng của dân tộc trường tồn, khắc ghi trong trái tim những người con quê hương xứ Thanh, nhiều cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã miệt mài “truyền lửa” cách mạng cho thế hệ trẻ.

Trở lại mặt trận Vị Xuyên (tỉnh Tuyên Quang) những ngày cuối tháng 7/2026, CCB Đặng Mạnh Hùng, xã Hoằng Sơn không khỏi xúc động khi nơi đây có biết bao đồng đội của ông đã nằm lại vĩnh viễn trên mảnh đất này. Với 1.031 ngày đêm trực tiếp tham gia chiến đấu (giai đoạn 1984-1989), mặt trận Vị Xuyên chính là nguồn sử liệu quý giá để CCB Đặng Mạnh Hùng trao truyền cho thế hệ trẻ hôm nay.

“Là người từng trực tiếp chiến đấu, tôi càng hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với thế hệ trẻ. Bởi thế, suốt thời gian dài phục vụ trong quân ngũ cho đến nay khi đã nghỉ công tác, tôi vẫn thường xuyên tham gia nói chuyện truyền thống tại các trường học. Bằng kiến thức, kinh nghiệm và những trải nghiệm thực tế, qua từng câu chuyện cụ thể, tôi mong muốn bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước, để lịch sử dân tộc không bao giờ bị lãng quên”, CCB Đặng Mạnh Hùng chia sẻ.

Hiện nay, công nghệ thông tin, truyền thông ngày càng phát triển nhanh, tác động mạnh đến đời sống của giới trẻ. Vì vậy, Hội CCB tỉnh đã phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai chương trình phối hợp về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Thực hiện chương trình phối hợp, giai đoạn 2022-2025, các cấp hội CCB đã phối hợp với đoàn thanh niên và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức 152 buổi gặp mặt, tọa đàm giữa nhân chứng lịch sử với thế hệ trẻ. Mỗi khi đến ngày kỷ niệm lớn của đất nước như Ngày thành lập Đảng (3/2), chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử (7/5), Đại thắng mùa xuân 1975, hay Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12)..., tuổi trẻ xứ Thanh lại háo hức nghe các CCB kể lại những câu chuyện chiến trường, những người con quê hương Thanh Hóa có đủ nam, nữ, già, trẻ đã hết lòng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên những “đài hoa chiến thắng”.

Giữa nhịp sống hôm nay, những câu chuyện về nguồn cội vẫn được kể lại qua từng trang sử, từng di tích, từng nhân vật. Từ công tác giáo dục truyền thống giàu ý nghĩa, lịch sử dân tộc không chỉ được gìn giữ mà còn góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào và khát vọng cống hiến của mỗi người dân xứ Thanh trên hành trình viết tiếp những trang mới của quê hương.

Bài và ảnh: Tố Phương