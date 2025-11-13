Nhiều tuyến tỉnh lộ trên địa bàn miền núi xuống cấp nghiêm trọng

Là vùng có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, giao thông đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối, giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều tuyến tỉnh lộ trên địa bàn miền núi đã và đang xuống cấp nghiêm trọng.

Đường tỉnh 530D đoạn qua xã Giao An đã xuống cấp.

Nỗi lo mất an toàn giao thông

Tuyến tỉnh lộ 530B được đầu tư xây dựng từ năm 2011, là trục giao thông huyết mạch nối các xã Đồng Lương, Văn Phú với xã Trung Hạ. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vị trí mặt đường hư hỏng nặng, trở thành nỗi ám ảnh với người dân và những người qua lại hằng ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến có nhiều đoạn mặt đường bị bong tróc, xuất hiện “ổ gà”, “ổ voi”. Lòng đường nhỏ hẹp với nhiều khúc cua gấp, khiến việc tránh nhau giữa các phương tiện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đặc biệt, tại những khu vực có trường học, nơi người dân và học sinh tập trung đông vào giờ tan tầm. Ông Hà Văn Inh, một người dân sinh sống dọc tuyến đường tỉnh 530B, lo lắng: "Chúng tôi đi lại trên tuyến đường này mỗi ngày, nhất là các hộ kinh doanh, buôn bán, vận chuyển hàng hóa. Đường xuống cấp gây nhiều bất tiện, nguy hiểm, nhất là vào những ngày mưa, trơn trượt, xe dễ va chạm".

Không riêng tuyến 530B, trên tuyến tỉnh lộ 530D dài khoảng 16km, kết nối các xã Linh Sơn, Giao An với các xã thuộc huyện Thường Xuân (cũ) cũng đang rơi vào tình trạng tương tự. Nhiều đoạn đường hư hỏng nặng, lớp nhựa mặt đã bong tróc, để lộ nền sỏi đá. “Ổ voi”, “ổ gà” sâu từ 10 đến 20cm chằng chịt trên mặt đường, trở thành những “cái bẫy” nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Người dân xã Giao An sinh sống dọc tuyến đường, cho biết: Tuyến đường không có hệ thống rãnh thoát nước hai bên, nên mỗi khi mưa lớn, nước đọng lâu ngày làm mặt đường nhanh chóng bị hư hỏng. Trong khi đó, đây lại là tuyến có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải trọng nặng. Việc xuống cấp kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn tác động trực tiếp đến sinh hoạt của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chung thực trạng, tuyến tỉnh lộ 521E, từ ngã ba xã Mường Lát đi các xã Quang Chiểu, Mường Chanh cũng đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Toàn tuyến dài hơn 25km, là trục giao thông huyết mạch của các xã vùng biên giới, có ý nghĩa đặc biệt về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp VI miền núi, với nền rộng 6,5m, mặt đường chỉ 3,5m. Sau thời gian dài sử dụng, cộng với tác động của bão lũ, địa hình chia cắt và lưu lượng xe tăng cao, mặt đường tại nhiều vị trí đã bong tróc, sạt lở ta luy âm, rãnh thoát nước bị hư hỏng. Ông Vi Văn Thiệp, bản Mờng, xã Quang Chiểu, cho biết: "Vào mùa mưa, đường xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, sạt lở. Mặt đường nhỏ, khúc cua nhiều nên dễ xảy ra va chạm. Bà con mong Nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp để đi lại thuận tiện, an toàn hơn".

Cần nguồn lực đầu tư bền vững

Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng, Sở Xây dựng, cho biết: Trước kiến nghị của cử tri các xã liên quan đến tuyến tỉnh lộ 521E, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 23/4/2025 gửi HĐND tỉnh, khẳng định đề xuất đầu tư nâng cấp tuyến đường là cần thiết và chính đáng. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách giai đoạn 2021-2025 còn hạn chế, tỉnh chưa thể bố trí vốn cho dự án tổng thể. Trong thời gian chờ nguồn đầu tư, các đơn vị chuyên môn đang tập trung thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa định kỳ để đảm bảo giao thông an toàn.

Riêng tuyến tỉnh lộ 530D được xác định là một trong 3 tuyến giao thông quan trọng, có vai trò kết nối các xã miền núi với Quốc lộ 47, Quốc lộ 15C và tỉnh lộ 530C. Trước tình trạng xuống cấp kéo dài, trong năm 2024, đã có 2 dự án được phê duyệt sửa chữa. Cụ thể là tuyến tràn tại Km8+100 và Km3+700 đường tỉnh 530D, hiện các nhà thầu đang triển khai thi công. Cùng với đó, một số đoạn tuyến 530B xuống cấp nghiêm trọng cũng đã được đưa vào kế hoạch sửa chữa, khắc phục.

Cũng theo đại diện Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng, thì nguồn kinh phí dành cho bảo trì, duy tu các tuyến đường tỉnh hàng năm còn hạn chế, trong khi nhu cầu sửa chữa lớn, nên việc phân bổ vốn phải tính toán hợp lý, ưu tiên các tuyến xuống cấp nặng hoặc có lưu lượng phương tiện cao. “Việc bảo trì, sửa chữa hiện nay chủ yếu là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, để đảm bảo giao thông bền vững, cần nguồn vốn đầu tư lớn nhằm nâng cấp đồng bộ hạ tầng các tuyến tỉnh lộ miền núi”, đại diện đơn vị nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, giao thông là điều kiện tiên quyết để phát triển vùng cao. Khi đường sá chưa đảm bảo, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, XDNTM, phát triển du lịch, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số sẽ gặp nhiều trở ngại. Bên cạnh ý nghĩa phát triển kinh tế, các tuyến đường trên còn có vai trò chiến lược về quốc phòng - an ninh, phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. Vì vậy, việc sớm có phương án đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông miền núi theo hướng đồng bộ, bền vững là yêu cầu cấp thiết, góp phần mở rộng không gian phát triển, bảo đảm an toàn cho người dân và giữ vững an ninh vùng biên giới.

Bài và ảnh: Đình Giang