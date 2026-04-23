Nhiều sản phẩm OCOP hội tụ tại lễ hội Đền thờ Lê Hoàn

Nguyễn Đạt - Hoài Anh
(Baothanhhoa.vn) - Trong không gian rộn ràng của lễ hội Đền thờ Lê Hoàn, khu trưng bày các gian hàng sản phẩm OCOP trở thành điểm dừng chân thu hút đông đảo du khách. Nổi bật giữa sắc màu phong phú của các sản vật địa phương là những gian hàng giới thiệu các loại bánh truyền thống như bánh lá răng bừa, bánh gai... - những sản vật mang đậm nét văn hóa truyền thống của vùng đất Xuân Lập.

Tham gia sự kiện Lễ hội Đền thờ Lê Hoàn có 11 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP với nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm tiêu biểu đến từ xã Xuân Lập và các địa phương trong tỉnh.

Các gian hàng được bài trí gọn gàng, ngay ngắn mang đậm đặc trưng của từng vùng miền, thuận tiện cho khách tham quan, mua sắm.

Gian hàng của Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn với nhiều sản phẩm hấp dẫn phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan của người dân, du khách.

Cùng với việc tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, người dân, du khách còn được trực tiếp tham gia vào các công đoạn gói bánh lá răng bừa - món ăn đặc sản của người dân xã Xuân Lập.

Theo người dân trong xã Xuân Lập, cho biết: Để làm bánh lá răng bừa người ta sẽ chọn gạo tẻ, dẻo và ngon nhất. Gạo được ngâm trong nước lạnh khoảng 2 – 3 giờ rồi đem xay thành bột, thường là xay cùng với nước, bằng chiếc cối xay bột quay tay thủ công cho dẻo và nhỏ mịn hơn. Sau đó, bột được đặt lên bếp nấu, dùng tay khuấy liên tục cho không bị vón cục, không quá chín. Đến khi nồi bột gạo đặc sền sệt thì bắc ra ngoài để bắt đầu gói bánh.

Nhân bánh lá răng bừa gồm hành khô, thịt ba chỉ băm nhỏ, mộc nhĩ trộn với hạt tiêu, muối vừa đủ.

Những chiếc bánh lá răng bừa nhỏ nhắn được gói trong lớp lá chuối xanh mướt.

Các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP không chỉ là nơi giới thiệu đặc sản mà còn là cầu nối đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với thị trường. Thông qua hoạt động này, nhiều cơ sở sản xuất đã có thêm cơ hội quảng bá thương hiệu, mở rộng đầu ra, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho các làng nghề.

