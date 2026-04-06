Nhiều nước điều chỉnh biện pháp bảo vệ dân sự trước nguy cơ xung đột

Nhiều nước điều chỉnh biện pháp bảo vệ dân sự trước nguy cơ xung đột

Nguy cơ tấn công bằng tên lửa trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang đang thúc đẩy Israel và các nước trong khu vực nâng cao hạ tầng phòng thủ dân sự, trong khi các quốc gia ngoài khu vực tăng cường sơ tán công dân nhằm đảm bảo an toàn.

Tòa nhà ở Dimona, Israel bị phá huỷ do trúng tên lửa từ Iran ngày 22/3. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các quốc gia khu vực đang tìm đến mô hình “phòng an toàn” trong nhà của Israel như một giải pháp bảo vệ dân sự. Các công ty bất động sản tại thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) gần đây đã liên hệ với các doanh nghiệp kỹ thuật Israel để triển khai các không gian bảo vệ tương tự trong căn hộ.

Khác với Israel - nơi các phòng an toàn là tiêu chuẩn bắt buộc trong xây dựng, nhiều nước Vùng Vịnh trước đây không chú trọng tới hạ tầng phòng thủ dân sự vì cho rằng ít đối mặt với mối đe dọa trực tiếp. Tuy nhiên, sau khi xung đột hiện nay bùng phát và các cuộc tấn công nhằm vào khu vực đô thị gia tăng, nhận thức về an ninh tại các nước này đã thay đổi rõ rệt.

Giới chuyên gia Israel cho biết giải pháp khả thi đối với các tòa nhà hiện hữu là gia cố một phòng có sẵn bằng vật liệu nhẹ nhưng có khả năng chống chịu cao, thay vì xây dựng phòng an toàn hoàn chỉnh vốn tốn kém và khó triển khai. Chi phí cải tạo một phòng tiêu chuẩn ước tính khoảng 150.000 shekel (khoảng 48.000 USD), với thời gian thi công chỉ trong khoảng 1 tuần.

Các doanh nghiệp Israel cho biết nhu cầu từ khu vực Vùng Vịnh đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt trong bối cảnh các nước này thiếu quy chuẩn kỹ thuật và hệ thống bảo vệ dân sự tương đương. Một số công ty cũng đang hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn ban đầu, bao gồm quy định về vật liệu, độ dày kết cấu, khả năng chống nổ và hệ thống thông gió.

Trong khi đó, Israel cũng đang rà soát và nâng cấp tiêu chuẩn phòng an toàn sau khi các cuộc tấn công gần đây cho thấy những hạn chế của thiết kế hiện tại. Các cải tiến dự kiến bao gồm tăng độ dày cửa và cửa sổ, cải thiện hệ thống khóa và mở rộng diện tích phòng từ 9m2 lên 15m2 để đáp ứng nhu cầu lưu trú dài ngày.

Các chuyên gia nhận định sự gia tăng quy mô và sức công phá của các loại tên lửa hiện đại đang buộc cả Israel và các nước trong khu vực phải điều chỉnh cách tiếp cận đối với bảo vệ dân sự, trong đó mô hình phòng an toàn ngày càng trở thành một tiêu chuẩn quan trọng trong quy hoạch đô thị.

Trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông đang diễn biến hết sức phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ leo thang xung đột, nhiều nước tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác sơ tán công dân.

Mới đây nhất, Trung Quốc thông báo sẽ tổ chức một đợt sơ tán tiếp theo cho công dân Trung Quốc vào ngày 7/4, qua cửa khẩu biên giới Taba của Ai Cập.

Trong thông báo cảnh báo an ninh, Đại sứ quán Trung Quốc tại Israel kêu gọi công dân Trung Quốc hiện đang sinh sống tại Israel tăng cường các biện pháp phòng ngừa và tránh xa các cơ sở hạ tầng dân sự.

Đại sứ quán khuyến nghị công dân Trung Quốc tăng cường các biện pháp an toàn và chủ động rời khỏi nơi cư trú nếu cần thiết, đồng thời tránh xa các cơ sở hạ tầng trọng yếu và những địa điểm nhạy cảm như sân bay, bến cảng, nhà máy điện, nhà ga, nhà máy lọc dầu, cũng như các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, nhà máy sản xuất và các tuyến đường giao thông quan trọng./.

Theo TTXVN