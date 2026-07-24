Nhiều đối tác thương mại phản đối Mỹ áp thuế mới

Nhiều đối tác thương mại của Mỹ đã đồng loạt lên tiếng phản đối sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump quyết định áp thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 nền kinh tế với lý do các nước này chưa thực thi nghiêm các quy định cấm lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng.

Nhiều đối tác thương mại phản đối Mỹ áp thuế mới. Ảnh: AFP.

Chính phủ Nhật Bản bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của Mỹ. Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara khẳng định hoạt động thương mại và sản xuất của Nhật Bản luôn tuân thủ các quy tắc quốc tế, đồng thời cho rằng việc Washington áp thuế chỉ vì Nhật Bản không cấm nhập khẩu các sản phẩm được sản xuất bằng lao động cưỡng bức là không phù hợp.

Brazil cũng bác bỏ quyết định của Mỹ, gọi đây là biện pháp “hoàn toàn tùy tiện” và “không có cơ sở”. Brazil tuyên bố sẽ ngay lập tức kích hoạt các biện pháp đáp trả theo Luật Có đi có lại của nước này, đồng thời đưa vụ việc ra cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trong khi đó, Australia cho rằng quyết định của Mỹ là thiếu cơ sở và không phù hợp với Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles nhận định việc tăng thuế đối với hàng hóa Australia từ 10% lên 12,5% là “không có ý nghĩa”, còn Bộ trưởng Thương mại Don Farrell kêu gọi Washington hủy bỏ các mức thuế này.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cũng chỉ trích các mức thuế mới của Mỹ là “cực kỳ đáng thất vọng”, cho rằng cuộc điều tra của Washington không đưa ra được bằng chứng thuyết phục về các cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức. Ông nhấn mạnh thuế quan không phải là giải pháp vì sẽ làm gia tăng chi phí và sự bất ổn đối với doanh nghiệp.

Về phía Mexico, Bộ trưởng Kinh tế Marcelo Ebrard cho biết hơn 80% hàng hóa xuất khẩu của nước này sang Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng do đáp ứng các quy định của Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) có hiệu lực từ năm 2020.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã quyết định áp đặt thuế quan mới ở mức 10% và 12,5 % đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại với cáo buộc thực thi lỏng lẻo các lệnh cấm lao động cưỡng bức, đúng vào thời điểm mức thuế toàn cầu tạm thời 10% hết hạn. Ảnh: NYT.

Các mức thuế mới của Mỹ có hiệu lực từ ngày 25/7, dao động từ 10% đến 12,5%, tác động đến nhiều nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU). Riêng New Zealand sẽ chịu mức thuế 12,5%. Động thái này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và nhiều đối tác lớn như EU, Nhật Bản, Brazil, Australia và New Zealand, đồng thời có thể dẫn đến các vụ kiện tại WTO cũng như các biện pháp đáp trả thương mại từ các nước bị ảnh hưởng.

Thanh Vân

Nguồn: Trt.