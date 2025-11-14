Nhiều công trình hạ tầng khu vực miền núi bị ảnh hưởng do bão lũ cần sớm được khắc phục

Tại xã biên giới Sơn Thủy, thống kê sau cơn bão số 10 cho thấy mức độ thiệt hại lớn nhất tập trung ở các công trình giao thông và thủy lợi. Cầu Sơn Thủy trên Quốc lộ 16 tại lý trình Km89+580 bị sập hoàn toàn phần mặt đường nhựa dẫn lên cầu phía đầu tuyến hướng đi xã Hiền Kiệt, gây chia cắt cục bộ trong nhiều ngày. Trong khi đó, đoạn Quốc lộ 16 qua khu vực Hang Dùa (Km91+100, giáp ranh xã Mường Mìn) bị xói mòn nặng, rỗng lòng mặt đường, chỉ còn lớp bê tông mỏng phía trên, tiềm ẩn nguy cơ sụt sập bất cứ lúc nào.

Điểm sạt lở ta luy âm tại bờ hữu suối Son, bản Sa Ná, xã Na Mèo.

Bên cạnh đó, địa phương xuất hiện 8 điểm sạt lở đất đá với khối lượng khoảng 1.000m3 đất. Nhiều vị trí ngầm, tràn dân sinh như bản Thủy Sơn, Xía Nọi, Mùa Xuân bị ngập gây xói lở, hư hỏng. Đặc biệt, đường tràn từ bản Muống, bản Cóc bị xói lở nghiêm trọng, nhiều vị trí hàm ếch sâu tới 3m, trôi chân khay và hư hỏng kết cấu gia cố ở hạ lưu, khiến giao thông qua lại rất khó khăn. Hệ thống thủy lợi cũng chịu thiệt hại đáng kể: Đập Na Sàng (bản Muống) bị hư hỏng mặt đập; tuyến mương Thủy Thành bị sạt lở đất lấp khoảng 50m, ảnh hưởng tới sản xuất của nhiều hộ dân.

Tương tự, mưa bão đã làm cuốn trôi và hư hỏng 3 công trình thủy lợi, gồm đập mương Nà Sán, bản Xộp Huối, Na Pọng và Cha Khót của xã Na Mèo. Kè chắn lũ xóm Bo, bản Bo Hiềng dài khoảng 30m bị phá hủy hoàn toàn. Địa phương cũng ghi nhận 7 điểm sạt lở đất tại các tuyến đường liên bản, trong đó có hai vị trí taluy âm dài 50 - 100m và nhiều điểm sạt taluy dương tại bản Sa Ná, Cha Khót, Bo Hiềng, khiến giao thông bị ách tắc cục bộ trong nhiều ngày. Riêng tuyến đường dẫn vào bản Sa Ná, bờ hữu suối Son đoạn qua bản đã bị sạt lở ta luy âm với chiều dài khoảng 100m, trong đó có gần 30m sụt hẳn xuống lòng suối, để lại nhiều vết nứt lớn, có nguy cơ mở rộng bất cứ lúc nào.

Ông Ngân Văn Thêu, trưởng bản Sa Ná, cho biết: “Con đường qua suối Son là tuyến huyết mạch đi lại của bà con các bản. Giờ đường bị sạt, không thể lưu thông khiến cho việc buôn bán, đi lại bị chia cắt. Nguy hiểm hơn cả là nhà văn hóa và nhiều hộ dân nằm ngay sát ta luy, nếu tiếp tục mưa lũ thì khó tránh khỏi sự cố. Chúng tôi rất mong các cấp chính quyền có giải pháp lâu dài để đảm bảo an toàn”.

Chính quyền xã Sơn Thủy kiến nghị UBND tỉnh sớm hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu suối Xia, bản Muống nhằm đảm bảo giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Địa phương cũng đề xuất đầu tư kè chống sạt lở bờ sông Luồng dọc Quốc lộ 16 từ khu vực cầu Sơn Thủy đến bản Thủy Sơn, nhằm bảo vệ an toàn cho hàng chục hộ dân, trụ sở công an xã, nhà văn hóa và các cơ sở sản xuất ven sông. Đồng thời, sớm khắc phục cầu Sơn Thủy và tuyến Quốc lộ 16 đoạn Hang Dùa là “mạch máu” giao thông kết nối vùng biên Sơn Thủy với xã Mường Mìn và xã Hiền Kiệt.

Còn tại xã Na Mèo, công tác khắc phục sau mưa lũ cũng đang được các lực lượng công an, bộ bội biên phòng, dân quân và người dân tập trung xử lý. Sau nhiều ngày nỗ lực, các tuyến đường chính đã thông suốt, đảm bảo việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân. Với những khu vực sạt lở nguy hiểm, chính quyền xã đặt biển cảnh báo, dựng barie chặn đường, cấm người và phương tiện lưu thông khi chưa đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, các hộ dân bị sạt lở taluy, có nguy cơ mất an toàn đã được chính quyền vận động di chuyển đến nơi ở tạm thời. Chính quyền xã Na Mèo kiến nghị được hỗ trợ kinh phí khôi phục các công trình thủy lợi, kè chắn lũ bị hư hỏng, giúp người dân sớm ổn định sản xuất. Đối với tình trạng sạt lở tại bản Sa Ná, UBND tỉnh cũng đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ hữu suối Son. UBND xã Na Mèo đã tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo, tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh. Song, để đảm bảo cho người dân đi lại, giao thương phát triển, cần sớm có giải pháp đầu tư, khắc phục tình trạng sạt lở tại đây.

Bài và ảnh: Ngọc Tiến