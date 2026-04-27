Nhật Bản xem xét bán vũ khí đã qua sử dụng cho Đông Nam Á

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc sửa đổi luật để cho phép xuất khẩu vũ khí đã qua sử dụng của Lực lượng Phòng vệ sang các nước đang phát triển, trong đó Philippines và Indonesia được nhắc đến như những đối tác tiềm năng.

Động thái này được cho là bước đi tiếp theo sau khi Tokyo nới lỏng quy định liên quan đến xuất khẩu thiết bị quốc phòng, mở rộng phạm vi từ vũ khí mới sang cả vũ khí đã qua sử dụng.

Một trong những trang bị được đề cập là tàu hộ vệ lớp Abukuma của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản. Các tàu này được đóng từ cuối những năm 1980 đến đầu những năm 1990 và hiện chủ yếu đảm nhiệm nhiệm vụ tuần tra, giám sát ven biển sau hơn 30 năm hoạt động.

Theo báo Yomiuri, chính phủ Nhật Bản đang thảo luận việc bổ sung cơ sở pháp lý trong các tài liệu an ninh chủ chốt, hướng tới sửa đổi luật trong kỳ họp Quốc hội thường niên vào năm tới để cho phép xuất khẩu các loại vũ khí đã qua sử dụng.

Không chỉ bán với giá thấp hơn thị trường, Tokyo còn được cho là đang cân nhắc phương án chuyển giao miễn phí một số trang bị, nhằm đáp ứng nhu cầu của các đối tác và tăng cường năng lực quốc phòng cho các nước này.

Philippines và Indonesia là hai quốc gia được nhắc đến trong các cuộc thảo luận. Trong đó, Philippines được cho là đang xem xét khả năng tiếp nhận tàu hộ vệ đã qua sử dụng của Nhật Bản, trong khi Indonesia bày tỏ quan tâm đến tàu ngầm.

Dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro sẽ thăm Philippines và Indonesia vào đầu tháng tới, trong đó nội dung hợp tác liên quan đến trang bị quốc phòng có thể được đưa ra trao đổi.

Giới chức Nhật Bản cho rằng việc mở rộng xuất khẩu thiết bị quốc phòng không chỉ góp phần tăng cường năng lực cho các đối tác mà còn giúp duy trì và phát triển nền tảng công nghiệp quốc phòng trong nước.

Bích Hồng

Nguồn: YTN, Yomiuri