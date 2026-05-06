Nhật Bản và Philippines thúc đẩy hợp tác chuyển giao tàu khu trục đã qua sử dụng

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Philippines đã nhất trí thành lập một nhóm công tác chung nhằm thúc đẩy việc chuyển giao sớm các tàu khu trục đã qua sử dụng của Nhật Bản, cùng một số trang thiết bị quốc phòng khác, ra nước ngoài.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro tại Manila ngày 5/5. Ảnh: Yuki Fujita.

Thỏa thuận đạt được trong cuộc hội đàm kéo dài hơn một giờ giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro và người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro tại thủ đô Manila tối 5/5.

Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Koizumi nhấn mạnh hợp tác giữa hai nước ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế diễn biến phức tạp và căng thẳng, đồng thời kêu gọi hai bên thúc đẩy các thảo luận cụ thể nhằm thực hiện trách nhiệm chung trong tình hình hiện nay.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Koizumi cũng thông tin về việc Nhật Bản điều chỉnh các nguyên tắc liên quan đến chuyển giao thiết bị quốc phòng ra nước ngoài. Theo đó, các quy định mới cho phép Nhật Bản về nguyên tắc có thể xuất khẩu vũ khí sát thương, sau khi dỡ bỏ hạn chế trước đây chỉ cho phép xuất khẩu một số loại thiết bị như cứu hộ và vận tải.

Về phía Philippines, Bộ trưởng Teodoro bày tỏ ủng hộ và kỳ vọng đối với quyết định này của Nhật Bản. Hai bên cũng đã ký một bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực trang thiết bị và công nghệ quốc phòng.

Tàu hộ tống khu trục JS Abukuma của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản. Ảnh: JMSDF.

Theo thỏa thuận, nhóm công tác chung sẽ thảo luận các bước cụ thể nhằm sớm chuyển giao cho Philippines các tàu hộ tống khu trục lớp Abukuma dự kiến được Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản cho nghỉ hưu, cùng với máy bay huấn luyện TC-90 – những trang bị mà phía Philippines bày tỏ quan tâm tiếp nhận.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm, Bộ trưởng Koizumi cho biết việc hai bên chia sẻ nhận thức về định hướng hợp tác cụ thể trong tương lai là rất có ý nghĩa trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng căng thẳng, đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác song phương.

Ông cũng nhấn mạnh việc điều chỉnh chính sách xuất khẩu thiết bị quốc phòng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác với các đối tác cùng quan điểm, đồng thời bày tỏ kỳ vọng nhóm công tác sẽ sớm đạt tiến triển, qua đó hỗ trợ nâng cao năng lực răn đe và ứng phó trong khu vực, cũng như tăng cường năng lực tác chiến và bảo đảm kỹ thuật cho hải quân Philippines trong dài hạn.

Thanh Hằng

Nguồn: NHK.