Nhật Bản siết thị thực quản lý kinh doanh, nhiều người nước ngoài bị ảnh hưởng

Theo thông báo ngày 26/8, Nhật Bản dự kiến sẽ nâng các điều kiện đối với người nước ngoài nhập cảnh theo diện thị thực quản lý kinh doanh, trong đó có việc tăng vốn đầu tư tối thiểu, từ 5 triệu yen lên 30 triệu yen (tương đương 203.000 USD).

Số lượng người nước ngoài cư trú theo diện thị thực quản lý kinh doanh tại Nhật Bản đã đạt mức kỷ lục 41.615 vào cuối năm 2024. (Nguồn: Bloomberg)

Đề xuất sửa đổi Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản (ISA), trong đó có yêu cầu người nộp đơn xin thị thực phải tuyển dụng ít nhất 1 nhân viên toàn thời gian tại công ty của họ.

Động thái này được đưa ra sau khi phát hiện những trường hợp thành lập công ty “ma,” không có hoạt động thực tế, chỉ nhằm lấy thị thực.

Dự kiến quy định mới sẽ có hiệu lực vào tháng 10 sau khi lấy ý kiến công chúng đến hết ngày 24/9.

ISA cho biết đã tham khảo các hệ thống tương tự ở Mỹ và Hàn Quốc khi quyết định tăng mạnh mức vốn tối thiểu.

Theo quy định mới, người nộp đơn sẽ cần có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc hoặc bằng cấp học thuật liên quan đến quản trị doanh nghiệp. Ngoài ra, họ cũng phải có kế hoạch kinh doanh, được kiểm tra bởi các chuyên gia sở hữu chứng chỉ tư vấn quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo quy định hiện hành, cá nhân có đủ điều kiện xin thị thực nếu có văn phòng kinh doanh tại Nhật Bản, bất kể đã đi vào hoạt động hay chưa và có vốn ít nhất 5 triệu yen hoặc thuê từ 2 nhân viên toàn thời gian trở lên.

Tính đến cuối năm 2024, số người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản theo diện thị thực này đạt mức kỷ lục 41.615. Trong đó, người Trung Quốc chiếm tỷ lệ cao nhất với 21.740, tiếp theo là Nepal với 2.830 và Hàn Quốc với 2.741.

Theo ước tính, chỉ khoảng 4% số người đang giữ thị thực này đáp ứng được yêu cầu mới về mức vốn tối thiểu 30 triệu yen, làm dấy lên quan ngại về tương lai của nhiều người nước ngoài đang sinh sống tại quốc gia này./.

Theo TTXVN