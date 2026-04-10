Nhật Bản sẽ giải phóng thêm dự trữ dầu quốc gia nhằm ổn định nguồn cung

Ngày 10/4, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết chính phủ nước này có kế hoạch giải phóng thêm dầu từ kho dự trữ quốc gia vào tháng tới nhằm ổn định nguồn cung trong bối cảnh không chắc chắn về việc mở lại eo biển Hormuz bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Nhật Bản sẽ giải phóng thêm lượng dầu dự trữ đủ dùng trong 20 ngày kể từ tháng 5. Ảnh: Reuters.

Bà Takaichi và các bộ trưởng nội các đã tham dự cuộc họp tại Văn phòng Thủ tướng sáng ngày 10/4 để thảo luận về nguồn cung dầu trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Trong cuộc họp, thủ tướng Takaichi nhắc lại rằng chính phủ đang nỗ lực tối đa để mua dầu thô từ các nguồn thay thế, thông qua các tuyến vận chuyển không đi qua eo biển Hormuz. Bà cho biết Nhật Bản có thể bảo đảm đủ dầu để sử dụng vượt qua thời điểm cuối năm nay.

Thủ tướng Takaichi Sanae phát biểu tại cuộc họp cấp bộ trưởng về tình hình Trung Đông ngày 10.4.2026 tại Văn phòng Thủ tướng. Ảnh: AFP.

Bà cũng thông tin rằng, nhằm bảo đảm nguồn cung dầu thô ổn định, chính phủ sẽ tiến hành đợt giải phóng lần thứ hai từ kho dự trữ quốc gia, với lượng tương đương khoảng 20 ngày tiêu thụ của cả nước, bắt đầu từ đầu tháng 5 hoặc muộn hơn. Thủ tướng Nhật Bản cũng đề cập đến việc người dân bày tỏ lo ngại về nguồn cung dung môi pha sơn dùng trong xây dựng nhà ở và bảo dưỡng ô tô. Bà cho biết đã chỉ đạo Bộ trưởng Công nghiệp Akazawa Ryosei, cùng với Bộ trưởng Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Kaneko Yasushi, phối hợp xử lý các trở ngại trong chuỗi cung ứng.

Bà Takaichi kêu gọi việc bán trực tiếp từ các nhà bán buôn tới doanh nghiệp đối với dầu nhiên liệu nặng loại A dùng trong sản xuất, cũng như dầu diesel nhẹ dùng cho xe buýt và xe tải, thay vì phân phối qua các nhà trung gian. Bà cũng cho biết đã nhận được đề nghị hỗ trợ từ các quốc gia có cùng quan điểm trong việc thu mua dầu và đang xem xét từng đề nghị cụ thể.

Nhật Bản phụ thuộc vào Trung Đông để nhập khẩu hơn 90% lượng dầu thô, phần lớn trong số đó đi qua eo biển Hormuz, một tuyến đường huyết mạch cho vận chuyển năng lượng toàn cầu mà Iran đã phong tỏa hiệu quả sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran hồi cuối tháng Hai.

Thanh Vân

Nguồn NHK.