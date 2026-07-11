Nhật Bản phát hiện "vàng vô hình" dưới đáy đại dương

Các nhà khoa học Nhật Bản vừa công bố phát hiện nồng độ kỷ lục của "vàng vô hình" - những hạt vàng siêu nhỏ bị giữ trong các khoáng vật sulfua dưới đáy đại dương. Phát hiện này không chỉ mở ra hướng mới trong tìm kiếm tài nguyên khoáng sản chiến lược mà còn làm dấy lên những tranh luận về hoạt động khai thác khoáng sản dưới biển sâu.

Các nhà khoa học Nhật Bản vừa phát hiện nồng độ kỷ lục của “vàng vô hình” - những hạt vàng siêu nhỏ bị giữ trong các khoáng vật sulfua dưới đáy đại dương. Ảnh chụp màm hình.

Theo các nhà khoa học, trước đây giới nghiên cứu cho rằng loại vàng siêu nhỏ này chủ yếu tồn tại trong các mỏ khoáng sản trên đất liền. Tuy nhiên, phát hiện mới cho thấy chúng cũng hình thành với hàm lượng rất lớn trong các hệ thống thủy nhiệt dưới đáy biển do hoạt động núi lửa tạo ra.

Các miệng phun thủy nhiệt dưới đáy đại dương liên tục giải phóng dòng chất lỏng giàu khoáng chất. Qua hàng nghìn năm, các dòng chảy này tạo nên những mỏ sulfua khối lượng lớn chứa đồng, kẽm, bạc cùng nhiều kim loại quý khác. Đáng chú ý, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận lượng vàng siêu nhỏ tích tụ trong các mỏ này ở mức cao chưa từng thấy.

Giới khoa học cho rằng việc làm sáng tỏ cơ chế hình thành “vàng vô hình” có thể giúp xác định những khu vực giàu khoáng sản mới nằm sâu dưới đáy đại dương, qua đó thay đổi cách thức tìm kiếm và khai thác các nguồn tài nguyên chiến lược trong tương lai.

Phát hiện này diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang cạnh tranh nhằm bảo đảm nguồn cung các khoáng sản quan trọng phục vụ quá trình chuyển đổi năng lượng. Nhiều chuyên gia nhận định đáy đại dương có thể trở thành một trong những nguồn cung khoáng sản quan trọng nhất trong những thập kỷ tới, góp phần đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho nền kinh tế phát thải thấp.

Tuy nhiên, phát hiện này cũng làm gia tăng tranh luận về khai thác khoáng sản biển sâu. Các nhà khoa học môi trường cảnh báo hoạt động khai thác có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến các hệ sinh thái dưới đáy đại dương vốn đã hình thành qua hàng triệu năm nhưng vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Vì vậy, các cuộc đàm phán quốc tế về việc xây dựng các quy định đối với hoạt động khai thác thương mại tại vùng biển quốc tế vẫn đang được tiếp tục.

Theo các chuyên gia, mặc dù đại dương được cho là đang cất giữ nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ chưa được khai thác, song việc tiếp cận các nguồn tài nguyên này không chỉ là thách thức về công nghệ mà còn đặt ra bài toán lớn về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Bích Hồng

Nguồn: WION.