Nhật Bản hạ thủy tàu sân bay thứ 2 có khả năng mang tiêm kích F-35B

Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) mới đây thông báo tàu JS Izumo đã rời ụ nổi sau khi hoàn thành giai đoạn nâng cấp đầu tiên, đánh dấu bước chuyển đổi quan trọng từ tàu đổ bộ trực thăng thành tàu sân bay có khả năng vận hành tiêm kích F-35B Lightning II.

Nhật Bản hạ thủy tàu sân bay có khả năng mang tiêm kích F-35B. Ảnh: Manilalivewire

Đại diện Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản ngày 20/4 cho biết, tàu Izumo sẽ tiếp tục trải qua các hạng mục sửa chữa, hiện đại hóa bổ sung, với mục tiêu hoàn tất toàn bộ quá trình nâng cấp vào năm 2027. Khi hoàn thiện, Izumo sẽ trở thành một trong những nền tảng tác chiến trên biển chủ lực, góp phần nâng cao năng lực triển khai không quân hải quân của Nhật Bản.

Theo giới quan sát, thay đổi đáng chú ý nhất là phần mũi tàu được cải tiến và mở rộng, giúp tăng diện tích sàn đáp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động cất – hạ cánh của máy bay. Việc điều chỉnh cấu trúc boong tàu được đánh giá là yếu tố then chốt để bảo đảm khả năng vận hành hiệu quả các tiêm kích cất hạ cánh thẳng đứng hoặc đường băng ngắn như F-35B.

Song song với quá trình nâng cấp Izumo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận việc khôi phục Phi đội tiêm kích chiến thuật số 202 thuộc Lực lượng Phòng vệ trên không, dự kiến là đơn vị đầu tiên vận hành tiêm kích hạm trong tương lai.

Tàu sân bay Izumo của Nhật Bản. Ảnh: TWZ.

Trước đó, tàu JS Kaga – chiến hạm cùng lớp với Izumo đã được chuyển đổi thành tàu sân bay vào năm 2024. Sau khi hoàn tất nâng cấp, mỗi tàu có thể mang theo khoảng 12 tiêm kích và 16 trực thăng quân sự.

Izumo và Kaga đều thuộc lớp tàu đổ bộ trực thăng Izumo, dài khoảng 248 m, hiện là những tàu chiến lớn nhất của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản.

Việc chuyển đổi hai tàu này được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng cường năng lực phòng vệ trên biển của Nhật Bản, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực có nhiều diễn biến phức tạp.

Thu Uyên

Nguồn: Militarnyi