Nhật Bản điều chỉnh phí visa: Cư dân nước ngoài đối mặt chi phí cao kỷ lục

Nhật Bản vừa công bố kế hoạch tăng mạnh các loại phí liên quan đến visa và tình trạng cư trú cho người nước ngoài trong năm tài khóa 2026, với mục tiêu đưa mức phí gần bằng các nước phương Tây. Đây là bước đi nằm trong gói kích cầu kinh tế trị giá 21,3 nghìn tỷ yên do Thủ tướng Sanae Takaichi phê duyệt, đồng thời nhằm cải thiện quản lý cư dân nước ngoài và chương trình học tiếng Nhật.

Cục Di trú Khu vực Tokyo tại Shinagawa. Ảnh: PIXTA

Hiện nay, người nước ngoài ở Nhật phải trả 6.000 yên (khoảng 38 USD) để gia hạn hoặc thay đổi tình trạng cư trú. Theo kế hoạch mới, phí này sẽ được tăng gấp 5–6 lần, lên khoảng 30.000–40.000 yên. Phí xin thẻ thường trú hiện là 10.000 yên cũng dự kiến tăng hơn 10 lần, vượt 100.000 yên, và sẽ được tính tỷ lệ thuận với thời hạn visa.

Nhật Bản muốn nâng mức phí vốn còn thấp so với các nước phương Tây. Đơn cử, phí gia hạn visa ở Mỹ dao động 420–470 USD, và tại Đức khoảng 93–98 euro (107–112 USD).

Với nguồn thu thêm dự kiến hàng chục tỷ yên, chính phủ Nhật Bản sẽ tăng ngân sách cho xử lý hồ sơ cư dân nước ngoài, mở rộng chương trình học tiếng Nhật, và tăng cường trục xuất người ở quá hạn, với hơn 70.000 người vào tháng 7. Nhóm cư dân bị ảnh hưởng nhiều nhất là công dân Trung Quốc, vốn là cộng đồng nhập cư lớn nhất tại Nhật Bản.

Cùng với kế hoạch tăng phí lưu trú cho cư dân nước ngoài, Nhật Bản đang tìm cách tăng phí thị thực nhập cảnh một lần là 3.000 Yên cho khách du lịch đến theo tiêu chuẩn phương Tây trong năm tài chính tới. Ảnh: Bloomberg

Để thực hiện mức phí mới, chính phủ cần sửa đổi luật về kiểm soát nhập cư, vốn đặt trần 10.000 yên cho các loại phí liên quan đến visa, chưa được điều chỉnh kể từ 1981.

Bên cạnh cư dân dài hạn, du khách quốc tế cũng sẽ phải trả phí cao hơn, với mức visa nhập cảnh một lần từ 3.000 yên dự kiến tăng lên chuẩn phương Tây. Mức phí này tương đương 185 USD ở Mỹ và 127 bảng Anh (166 USD) ở Anh, và nguồn thu thêm sẽ được dùng để kiểm soát tình trạng du lịch quá tải.

Theo Cơ quan Dịch vụ Nhập cư Nhật Bản, số lượng cư dân nước ngoài tại Nhật tiếp tục tăng mạnh, đạt 3.956.619 người tính đến cuối tháng 6, tạo áp lực buộc chính phủ điều chỉnh phí và cải thiện cơ chế quản lý.

Bích Hồng

Nguồn: Japan Times, Bloomberg, Japan Today