Nhật Bản: Đảng LDP cầm quyền có nữ lãnh đạo đầu tiên trong 70 năm lịch sử

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản đã chính thức có lãnh đạo mới. Sau hai vòng bỏ phiếu diễn ra trong ngày 4/10, Cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế Takaichi Sanae đã được bầu giữ chức Chủ tịch đảng, trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử gần 70 năm của đảng nắm giữ vị trí này.

Cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế Takaichi Sanae được bầu giữ chức Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản. Ảnh: NHK

Ở vòng bỏ phiếu đầu tiên, bà Takaichi giành được 183 phiếu, trong khi cựu Bộ trưởng Môi trường Koizumi Shinjiro nhận 164 phiếu. Ba ứng viên còn lại gồm Chánh Văn phòng Nội các Hayashi Yoshimasa, cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế Kobayashi Takayuki và cựu Tổng thư ký LDP Motegi Toshimitsu đều bị loại.

Vòng hai là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa bà Takaichi và ông Koizumi, kết quả bà giành chiến thắng với 185 phiếu so với 156 của đối thủ.

Chiến thắng này mở đường cho bà Takaichi bước vào cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội trong những ngày tới, nơi Hạ viện và Thượng viện sẽ quyết định ai trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Nếu vượt qua vòng bỏ phiếu này, bà Takaichi sẽ đi vào lịch sử với tư cách nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Lãnh đạo mới đắc cử của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) Sanae Takaichi có bài phát biểu sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Tokyo vào ngày 4/10/2025. Ảnh: AFP

Đây là lần thứ ba bà Takaichi tham gia tranh cử ghế Chủ tịch LDP.

Xuất thân là một phát thanh viên truyền hình, bà bước vào chính trường năm 1993 và giành ghế Hạ nghị sĩ với tư cách ứng cử viên độc lập tại quê nhà Nara. Bà gia nhập LDP năm 1996, lần đầu tham gia nội các dưới thời cố Thủ tướng Abe Shinzo với cương vị Bộ trưởng phụ trách Okinawa và Vùng lãnh thổ phương Bắc. Sau đó, bà là nữ chính trị gia đầu tiên giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách LDP.

Trong sự nghiệp, bà Takaichi từng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông trong thời gian kỷ lục 1.438 ngày, cũng như đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng An ninh Kinh tế, nơi bà thúc đẩy cơ chế “thẩm định an ninh” nhằm bảo vệ tốt hơn các thông tin nhạy cảm.

Giới quan sát cho rằng việc bà Takaichi lên nắm quyền có thể tác động đáng kể tới hình ảnh của LDP trong cử tri trẻ và phụ nữ, đồng thời mở ra bước ngoặt trong chính trường Nhật Bản vốn lâu nay vẫn chịu nhiều định kiến giới. Tuy nhiên, con đường phía trước của bà Takaichi cũng đầy chông gai.

LDP đã mất thế đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện, đồng nghĩa với việc trên cương vị lãnh đạo đảng, bà Takaichi phải tìm cách liên minh với các đảng khác để nắm quyền điều hành, khôi phục hình ảnh đảng cầm quyền trong mắt cử tri.

Tân lãnh đạo cũng sẽ phải giải quyết loạt bài toán nan giải: lạm phát, dân số già và sụt giảm lao động, chi phí an sinh tăng vọt, quan hệ phức tạp với Mỹ dưới thời Donald Trump, và vị thế Nhật Bản trên trường quốc tế suy yếu sau nhiều năm bất ổn lãnh đạo.

