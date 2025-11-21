Nhật Bản: Chính quyền thủ tướng Takaichi duy trì mức độ tín nhiệm cao chưa từng có

Các cuộc khảo sát dư luận mới đây tại Nhật Bản cho thấy uy tín và mức độ ủng hộ đối với Nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae đang tăng mạnh chỉ vài tuần sau khi bà nhậm chức.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Ảnh: Nikkei Asia

Theo Kyodo News, tỷ lệ ủng hộ đạt 69,9%, tăng 5,5 điểm phần trăm so với khảo sát cuối tháng 10, trong khi tỷ lệ phản đối chỉ 16,5%. Khoảng 60,4% người được hỏi ủng hộ việc Chính phủ tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP, nhằm nâng cao năng lực phòng thủ.

Khảo sát của Sankei Shimbun cũng ghi nhận tỷ lệ ủng hộ cao nhất, đạt 75,4%, trong khi Asahi Shimbun và Asahi TV báo cáo mức 69% và 67,5%, đều tăng so với khảo sát trước đó.

Những con số này cho thấy mức độ ủng hộ đối với Nội các Takaichi tăng đều trên nhiều cuộc khảo sát, phản ánh sự đồng thuận tương đối mạnh mẽ của công chúng Nhật Bản trong những tuần đầu tiên chính quyền mới nhậm chức.

Tỷ lệ ủng hộ chính phủ của nữ Thủ tướng Nhật Bản cao chưa từng có. Ảnh: Reuters.

So sánh với các chính quyền tiền nhiệm, tỷ lệ ủng hộ Nội các Takaichi hiện vượt xa các mốc trước đó: cựu Thủ tướng Yoshihide Suga – 62%, cựu Thủ tướng Kishida Fumio – 58%, nhiệm kỳ thứ hai của cố Thủ tướng Abe Shinzo – 54% và chính quyền cựu Thủ tướng Ishiba Shigeru – 49%. Điều này cho thấy chính quyền của bà Takaichi đang duy trì mức độ tín nhiệm cao chưa từng có trong bối cảnh nền chính trị Nhật Bản thường xuyên chịu nhiều biến động.

Các nhà phân tích nhận định, dù Nội các của bà Takaichi vẫn đang đối mặt nhiều khó khăn: giá cả tăng cao, những bất cập trong các vấn đề xã hội, căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc sau một số phát ngôn gây tranh cãi, uy tín và hình ảnh của bà vẫn tiếp tục tăng. Một phần lý do là khả năng định hướng chính sách rõ ràng, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, cùng phong thái quyết đoán, giúp bà ghi điểm trong mắt người dân Nhật Bản.

Chuyên gia nhận định, tốc độ tăng ủng hộ hiện nay biến bà Takaichi trở thành một trong những Thủ tướng có mức độ tín nhiệm nhanh nhất trong lịch sử Nhật Bản những năm gần đây. Việc duy trì uy tín cao trong những tuần đầu nhậm chức sẽ là nền tảng quan trọng để bà Takaichi triển khai các chính sách kinh tế, xã hội và quốc phòng trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối mặt nhiều thách thức nội bộ và quốc tế.

Thu Uyên

Nguồn: Nikkei Asia, yahoo