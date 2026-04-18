Nhật Bản, Australia ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay

Nhật Bản và Australia ngày 18/4 đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển và đóng mới 11 tàu hộ vệ lớp Mogami nâng cấp cho Hải quân Hoàng gia Australia, đánh dấu hợp đồng xuất khẩu quốc phòng lớn nhất của Nhật Bản thời hậu chiến và mở ra một giai đoạn hợp tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết hợp đồng Nhật Bản cung cấp ba tàu chiến lớp Mogami đầu tiên cho Australia, tại Melbourne ngày 18/4/2026. Ảnh: AFP

Thỏa thuận được ký kết tại thành phố Melbourne trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles.

Theo kế hoạch, Australia sẽ tiếp nhận 11 tàu hộ vệ đa nhiệm, trong đó ba tàu đầu tiên sẽ được đóng tại Nhật Bản trước khi chuyển giao dây chuyền sản xuất sang xưởng đóng tàu tại Perth, bang Tây Australia, để tiếp tục chế tạo các tàu còn lại.

Giới chức hai nước cho biết đây là hợp đồng quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản thời hậu chiến, với tổng giá trị ước tính khoảng 20 tỷ AUD, đồng thời phản ánh mức độ tin cậy chiến lược ngày càng gia tăng giữa hai quốc gia.

Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi nhấn mạnh mong muốn đưa quan hệ quốc phòng Nhật Bản – Australia lên “tầm cao mới”, trong khi phía Australia đánh giá cao năng lực tác chiến của lớp tàu Mogami trong bối cảnh nhu cầu hiện đại hóa hải quân ngày càng cấp thiết.

Các chuyên gia quốc phòng cho rằng lựa chọn thiết kế của Nhật Bản giúp Australia rút ngắn thời gian bàn giao so với các phương án khác, đồng thời giảm rủi ro kỹ thuật do đây là dòng tàu đã được đưa vào biên chế trong lực lượng hải quân Nhật Bản.

Australia đã lựa chọn tàu ngầm lớp Mogami được nâng cấp của Nhật Bản nhờ khả năng vận hành và tính tích hợp công nghiệp vượt trội. Ảnh: defencesecurityasia

Một điểm đáng chú ý của thỏa thuận là phần lớn công đoạn sản xuất sẽ được chuyển giao sang Australia trong giai đoạn sau, nhằm thúc đẩy năng lực đóng tàu trong nước và giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài.

Các nhà phân tích nhận định thỏa thuận không chỉ mang ý nghĩa kinh tế – công nghiệp mà còn đánh dấu sự hình thành một cấu trúc hợp tác quốc phòng sâu hơn giữa Nhật Bản và Australia trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Bích Hồng

Nguồn: Kyodo News, Japan Times, Defence Security Asia