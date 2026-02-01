Nhật Bản - Anh tăng cường hợp tác chiến lược

Tối 31/1 (giờ địa phương), Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Tokyo. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và toàn cầu biến động.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: New Haven Register

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nhấn mạnh an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và châu Âu - Đại Tây Dương là không thể tách rời, qua đó khẳng định quan hệ Nhật Bản - Anh với tư cách đối tác chiến lược toàn cầu. Hai nhà lãnh đạo thống nhất tăng cường hợp tác về an ninh kinh tế, đặc biệt là củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, đồng thời mở rộng phối hợp trong các lĩnh vực an ninh mạng, vũ trụ, khoa học, công nghệ.

Hai bên cam kết tiếp tục thúc đẩy Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP) cùng Italy nhằm phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới vào năm 2035, cũng như tổ chức các cuộc đối thoại an ninh “2+2” với sự tham gia của bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước.

Về phía Anh, Thủ tướng Keir Starmer nhấn mạnh, sự cần thiết phải củng cố khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm bảo vệ doanh nghiệp và người lao động, đồng thời tái khẳng định lợi ích của thương mại tự do và một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở. Ông cũng mời Thủ tướng Takaichi thăm chính thức Vương quốc Anh vào cuối năm nay.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản và Anh đều là đồng minh thân cận của Mỹ và thành viên G7 cùng chia sẻ quan ngại trước ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực đất hiếm và các hoạt động thương mại bị chỉ trích là “cưỡng ép kinh tế”. Những năm gần đây, hai nước đã tăng cường hợp tác quốc phòng, đồng thời đẩy mạnh hợp tác kinh tế, nhất là sau khi Anh rời Liên minh châu Âu năm 2020. Năm 2024, Anh trở thành thành viên thứ 12 của Hiệp định CPTPP do Nhật Bản dẫn dắt.

Thủ tướng Anh Keir Starmer hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: CNA

Chuyến thăm Nhật Bản kéo dài một ngày của ông Starmer diễn ra ngay sau chuyến công du Trung Quốc bốn ngày, nơi ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược lâu dài và ổn định. Trước đó, hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Anh từng gặp nhau vào tháng 11 năm ngoái bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi. Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của ông Starmer kể từ khi nhậm chức vào tháng 7/2024.

Minh Phương

Nguồn: NHK, DRM News, AFP.