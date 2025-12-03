Nhân Ngày Quốc tế người khuyết tật 3/12: “Thúc đẩy một xã hội hòa nhập vì sự tiến bộ của cả cộng đồng”

Năm 2025 Liên Hợp Quốc lựa chọn chủ đề “Thúc đẩy một xã hội hòa nhập vì sự tiến bộ của cả cộng đồng”. Đây không chỉ là lời nhắc nhở toàn cầu về trách nhiệm với người khuyết tật, mà còn khẳng định hòa nhập là nền tảng của phát triển bền vững. Một xã hội thực sự tiến bộ khi mọi người, bất kể hoàn cảnh nào đều có cơ hội đóng góp và phát huy năng lực.

Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em Thanh Hóa trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thọ Phú.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế người khuyết tật, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em Thanh Hóa (sau đây viết tắt là Hội Bảo trợ) đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần sẻ chia sâu rộng trong xã hội. Từ việc hỗ trợ phẫu thuật, cấp xe lăn, trao học bổng, đến xây nhà tình thương, hỗ trợ sinh kế, Hội Bảo trợ luôn nỗ lực mang lại cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế và việc làm cho người yếu thế. Các cấp hội còn phối hợp với nhiều tổ chức, nhà tài trợ để mở rộng phạm vi trợ giúp, đồng thời tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền, nhu cầu và khả năng của người khuyết tật. Những việc làm ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm, mà còn góp phần thúc đẩy sự hòa nhập bền vững trong toàn xã hội.

Cụ thể, từ đầu năm đến nay Hội Bảo trợ đã vận động nguồn lực từ cấp tỉnh tới cơ sở đạt gần 25 tỷ đồng, trong đó hơn 6,7 tỷ đồng do hội trực tiếp kêu gọi và điều phối; phần còn lại là nguồn phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và nhà hảo tâm trong tỉnh. Chính nhờ nguồn lực ấy, hội đã hỗ trợ trực tiếp cho 34.103 lượt đối tượng, với tổng kinh phí hơn 24 tỷ đồng, phẫu thuật thay thủy tinh thể cho 188 ca, 18 ca phẫu thuật chỉnh hình, hàng nghìn lượt khám, cấp thuốc miễn phí, đã giúp người khuyết tật phục hồi sức khỏe, lấy lại niềm tin. Đặc biệt, Hội Bảo trợ đã trao 421 xe lăn, trong đó có 391 xe từ Caritas Giáo phận Thanh Hóa.

Song song với chăm sóc sức khỏe, chăm lo giáo dục tiếp tục là mảng được hội dành nhiều tâm huyết. Những suất học bổng dài hạn, ngắn hạn với tổng trị giá hàng tỷ đồng đã nâng bước 1.345 học sinh trong các giai đoạn học tập quan trọng, cùng 1.159 học sinh được hỗ trợ hàng tháng để các em có thêm điều kiện đến trường. Xe đạp, cặp sách, đồ dùng học tập được trao tận tay, góp phần chắp cánh tương lai cho nhiều em nhỏ. Đặc biệt, chương trình hỗ trợ học sinh khuyết tật sử dụng xe lăn với máy tính và học phí các khóa học công nghệ thông tin đã mở ra cánh cửa hòa nhập số, giúp các em tiếp cận với thế giới tri thức rộng lớn hơn.

Một điểm sáng trong thời gian qua là sự chuyển hướng mạnh mẽ sang hỗ trợ sinh kế bền vững. 40 người được dạy nghề, 16 người có việc làm, và 8 hộ gia đình được tặng vật nuôi là những con số bước đầu nhưng đầy ý nghĩa. Đặc biệt, mô hình hợp tác với Tập đoàn Bell Việt Nam mở 5 điểm bán hàng dành cho người khuyết tật tại chợ và các ki-ốt, cho thấy hướng đi đúng đắn, từ hỗ trợ trước mắt sang tạo cơ hội tự lập lâu dài.

Cùng với hỗ trợ sinh kế, những hoạt động vì cộng đồng tiếp tục được triển khai rộng khắp. Những ngôi nhà tình thương được sửa chữa, xây mới; những con đường tiếp cận được hoàn thiện; hàng nghìn suất quà tết, quà trung thu, quà năm học mới... được trao tặng đã giúp nhiều gia đình vượt qua thời điểm khó khăn. Các chương trình phối hợp với tổ chức thiện nguyện, nhà tài trợ như Caritas, Vingroup, Tổ chức Trả lại tuổi thơ... cũng tạo nên mạng lưới hỗ trợ rộng mở, có chiều sâu và mang tính lâu dài.

Trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em, Hội Bảo trợ đã triển khai dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng, chống bạo lực đối với trẻ em” do Terre des Hommes (CHLB Đức) tài trợ. 30 lớp tập huấn, 980 lượt người tham gia, bao gồm trẻ em, người dân, cán bộ cơ sở, đã tạo nên những tác động tích cực và lan tỏa nhận thức về môi trường an toàn cho trẻ. Hơn thế, các cấp hội còn tích cực phối hợp xử lý, hỗ trợ những trường hợp trẻ bị xâm hại, bạo lực, bỏ rơi... thể hiện rõ vai trò “bảo vệ mầm xanh” của tổ chức.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong hành trình hòa nhập vẫn còn nhiều thách thức. Việc kiện toàn tổ chức hội theo mô hình mới đã khiến nhiều địa phương thiếu nhân sự chuyên trách, khi cán bộ chủ chốt đa phần kiêm nhiệm. Công tác vận động nguồn lực chưa đạt chỉ tiêu, đặc biệt là nguồn do hội trực tiếp huy động. Đây là những khó khăn mang tính hệ thống, cần sự phối hợp từ nhiều phía để tháo gỡ.

Trong năm 2026, hội đặt mục tiêu vận động từ 4 - 4,5 tỷ đồng từ tiền và hiện vật quy đổi, đồng thời tiếp tục củng cố bộ máy, phấn đấu có 75 - 80% xã, phường thành lập hội. Các chương trình trọng tâm như hỗ trợ sinh kế, bảo vệ quyền trẻ em, tập huấn phòng chống bạo lực, tuyên truyền chính sách sẽ tiếp tục được duy trì và mở rộng. Giải pháp then chốt được xác định là tăng cường phối hợp với MTTQ và chính quyền cơ sở trong xây dựng tổ chức hội; đẩy mạnh truyền thông để thu hút nguồn lực; đồng thời đa dạng hóa các mô hình hỗ trợ, nhất là các mô hình khởi nghiệp dành cho người khuyết tật - xu thế phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập của thế giới.

Hơn ai hết, chính Hội Bảo trợ hiểu rằng một xã hội hòa nhập không thể đến từ những lời kêu gọi đơn lẻ, mà cần sự chung tay của cả cộng đồng. Mỗi tấm lòng sẻ chia, mỗi mô hình hỗ trợ, mỗi chương trình thiện nguyện, dù nhỏ hay lớn đều góp phần làm nên một xã hội tốt đẹp hơn. Những thành quả đạt được trong năm 2025 không chỉ là con số, mà là hành trình bền bỉ của hàng nghìn trái tim đang cùng hướng về người yếu thế.

Khi thế giới kêu gọi “Thúc đẩy một xã hội hòa nhập vì sự tiến bộ của cả cộng đồng”, Thanh Hóa đã và đang góp tiếng nói bằng những hành động sâu sắc, cụ thể. Và trên hành trình ấy, Hội Bảo trợ luôn giữ vai trò nòng cốt là cầu nối, là người đồng hành, là mái nhà tin cậy cho các đối tượng yếu thế.

Bài và ảnh: Trường Giang