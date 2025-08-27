Nhà tránh bão... bịn rịn nghĩa tình

Những bữa cơm nóng hổi, những chiếc bánh mì hay từng chai nước lọc, từng hộp sữa cho trẻ nhỏ... được chia nhau, san sẻ trong những ngôi nhà tránh trú bão không chỉ xua tan đi những lo âu, thấp thỏm của người dân khi cơn bão số 5 ập về, mà còn là minh chứng cho sự vào cuộc, quyết tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh.

Những bữa cơm ấm áp, yêu thương trong căn nhà tránh trú bão.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 5, hầu hết các địa phương trong tỉnh đều mưa trắng trời, những cánh đồng ngập trong biển nước. Người dân lo lắng, bất an, chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng cũng tất bật. Cũng vì vậy mà bữa cơm của người dân tránh trú bão ở nhà văn hóa bản Lốc Há, xã Nhi Sơn hôm nay dù đơn sơ, giản dị chỉ với vài đĩa rau luộc, vài con cá kho... nhưng lại ấm cúng hơn bao giờ hết.

Nhanh nhảu xới cơm chia cho từng người, chị Thao Thị Dua - người đến đây tránh trú bão tâm sự: "Vào mùa mưa bão, nhiều bản, làng trong xã thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở gây chia cắt. Bởi vậy, trước ảnh hưởng của bão số 5, gia đình tôi cũng như nhiều người dân trong bản đã nhanh chóng được chính quyền địa phương cũng như lực lượng chức năng trong xã đến hỗ trợ để sơ tán đến nhà văn hóa của thôn để tránh trú bão. Mấy ngày nay, mưa to, gió mạnh nên nỗi bất an, lo lắng về nhà cửa, ruộng vườn luôn thấp thỏm, thường trực trong chúng tôi. Vậy nhưng, ở nhà văn hóa cộng đồng tránh trú bão, được sự quan tâm, chăm sóc từ bữa ăn, giấc ngủ của chính quyền địa phương đã phần nào giúp những người yếu thế như chúng tôi an tâm vượt qua khó khăn.

Cũng bởi tình cảm ấm áp ấy, nên mỗi năm khi mùa mưa bão đi qua, dời nhà văn hóa tránh trú bão, mỗi người trong chúng tôi đều nhớ lắm những bữa cơm quay quần, đầm ấm bên nhau, hay những cử chỉ quan tâm, chăm sóc chú đáo từ chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Tình cảm ấy quý lắm, ấm áp lắm” - chị Dua trải lòng.

Vừa đi chống bão về đến nhà văn hóa, ánh mắt trầm ngâm nhìn các em bé đang ngủ yên lành trong nhà văn hóa, trưởng bản Lốc Há Gia Pó Nại không khỏi ngậm ngùi: “Vào mùa mưa bão, bản Lốc Há luôn là nơi có nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt cao, vậy nên khi bão số 5 chuẩn bị vào đất liền, chúng tôi đã nhanh chóng tuyên truyền, vận động bà con trong bản đến nhà văn hóa bản và điểm trường mầm non khu Lốc Há để tránh trú an toàn. Tại các khu vực tránh trú bão tập trung, chính quyền địa phương đã chuẩn bị chu đáo các vật dụng sinh hoạt, vệ sinh sạch sẽ, rộng rãi để bà con yên tâm tránh trú”.

Mất mát từ cơn bão số 3 chưa kịp lắng dịu thì lũ lụt lại tràn về, bà con ở các xã miền núi lại phải đối mặt với tình trạng ngập úng, sạt lở đất. Trong hoàn cảnh thiên tai nối tiếp thiên tai, tình nghĩa đồng bào càng thêm ấm áp. Tại nhà văn hoá thôn Chiềng Ai, xã Bá Thước, từ khi trở thành nơi tạm tránh trú cho các hộ dân trong thôn sống trong vùng xung yếu, dù không có đầy đủ những vật dụng cần thiết - chỉ là mảnh chiếu hay ghép tạm những bộ bàn làm chỗ nghỉ lưng - nhưng người dân vẫn thấy an lòng.

Trong số những hộ dân được chính quyền xã Bá Thước vận động di tản đến nhà văn hoá thôn Chiềng Ai, có 5 thành viên của gia đình ông Trương Văn Thuỷ. Với ông Thuỷ đây là cuộc “chạy bão” đầy kỷ niệm và khó quên. Bởi, cuộc di tản diễn ra chóng vánh, được chính quyền và cán bộ hỗ trợ tận tình. Ông Thuỷ, tâm sự: “Ngôi nhà của chúng tôi được xây ven đồi, thuộc vùng nguy cơ sạt lở. Sau khi được cán bộ tuyên truyền, giải thích, vì sự an toàn, chúng tôi đã đến điểm tránh trú bão do xã bố trí tại Nhà văn hoá thôn Chiềng Ai. Nghe đài báo bão to, mưa lớn kéo dài chúng tôi lo lắm. Không biết nhà cửa, tài sản ở nhà có an toàn hay không”.

Trong đêm tránh trú bão ngày 24/8 tại nhà văn hoá thôn, đa phần là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ và những hộ gia đình sống trong vùng xung yếu. Cuộc sống khó khăn và những ngổn ngang lo lắng trong những ngày mưa bão đã khiến họ xích lại gần nhau. Chị Đào Thị Thảo, cán bộ Phòng Kinh tế, UBND xã Bá Thước, cho biết: “Những điểm tạm trú được xã cung cấp gạo, mắm muối và những vật dụng cơ bản. Người dân đã sẻ chia, nhường nhịn với nhau với tinh thần tương hỗ và đồng thuận rất cao. Họ chia sẻ chuyện gia đình, những vất vả, khó khăn trong cuộc sống và động viên nhau cùng cố gắng, đồng thuận với chính quyền để bảo đảm an toàn trong mưa bão”.

Những người được sơ tán ở khu vực xung yếu đến các điểm tránh trú bão - mỗi người mang theo một tâm trạng buồn vui lẫn lộn, vui vì được đưa tới nơi an toàn, buồn vì tài sản, nhà cửa vẫn ở lại, đối diện với sự vần vũ của thiên nhiên. Những dự báo trong thời gian tới thời tiết vẫn còn nhiều bất ổn, với địa hình khó khăn, xã Bá Thước vẫn còn tồn tại nhiều hiểm nguy về sạt lở, mưa lũ thì những điểm tạm tránh, trú bão vẫn phải duy trì để chở che cho người dân. Đó không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền, lực lượng chức năng mà còn là ý thức chấp hành chủ trương của mỗi người dân cùng chung sức, đồng lòng vượt qua thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên.

Xã Điền Lư - một trong những điểm xung yếu, có gần 280 người dân đã được sơ tán khẩn cấp đến nơi tránh trú an toàn tại các nhà văn hóa thôn. Họ đến - người góp túi gạo, người mang theo chiếc chăn, nồi cơm điện... Với sự quan tâm chu đáo, trách nhiệm của các lực lượng chức năng, đoàn thể và những tấm lòng hảo tâm đã giúp họ có nơi tránh trú an toàn và đầy ắp tình người. Gia đình anh Cao Đức Toàn ở thôn Cò Lượn, xã Điền Lư có 6 thành viên được đưa đến tránh lũ tại nhà văn hóa cũ của thôn từ đêm 24/8 đến nay. Anh Toàn chia sẻ: “Sau khi được di dời đến đây, chúng tôi được lãnh đạo địa phương, lực lượng công an, bộ đội đến thăm hỏi, động viên. Từ cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt đến việc hỗ trợ nước uống, gạo, mỳ tôm và các nhu yếu phẩm khác đều rất chu đáo, chúng tôi được chính quyền địa phương, bà con trong thôn hỗ trợ nấu cơm, lo chỗ ăn ở chu đáo cho đến khi mưa lũ qua hoàn toàn. Chúng tôi giảm đi sự lo lắng khi phải tạm xa ngôi nhà của mình”.

Đồng chí Lê Quang Huy, Bí thư Đảng ủy xã Điền Lư cho biết: "Địa phương huy động các nhà văn hóa thôn, hộ dân có nhà cao tầng trên địa bàn các thôn hỗ trợ chỗ ở tránh lũ cho người dân địa phương. Do ảnh hưởng bởi cơn bão số 5, xã Điền Lư đã tổ chức di dời 72 hộ với 275 nhân khẩu di dời đến gia đình người thân, hộ dân ở cùng địa phương và các nhà văn hóa thôn. Ngoài sự hỗ trợ về nhu yếu phẩm cho các gia đình, chúng tôi còn vận động người dân trong xã hỗ trợ ngày công, đồ ăn thức uống cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đến thời điểm hiện tại, công tác ứng cứu người dân vùng ngập úng bảo đảm an toàn”.

Trong những ngày thiên tai hoành hành, cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an đã để lại những hình ảnh đẹp trong lòng mỗi người dân. Ngay từ đêm 24/8, dưới cơn mưa nặng hạt, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang dầm mình để di dời người dân, nhất là người già neo đơn, trẻ em... và tài sản đến nơi an toàn. Tận tâm, tận lực, các lực lượng làm việc không có giờ nghỉ, quên cả bữa ăn...

Trung tá Trần Trọng Tài, Hải Đội trưởng Hải đội 2 Bộ đội biên phòng tỉnh, cho biết: "Tuyến đê biển phường Hải Bình đã từng bị tràn năm 2017, nhưng đến nay vẫn chưa được củng cố, nâng cấp. Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, ngay trong đêm 24/8 đến chúng tôi đã tiến hành sơ tán dân tránh bão đến nơi an toàn, đơn vị đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết, như neo đậu tàu thuyền, sẵn sàng tham gia khắc phục các sự cố về đê điều khi có tình huống xấu xảy ra... Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi còn nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ chính người dân để khắc phục hậu quả của thiên tai, người dân tặng nước uống, đồ ăn cho bộ đội...

Đồ đạc được người dân mang đến trường THCS Thiệu Dương để tránh bão.

Nhìn đồ đạc, vật dụng được người dân phường Thiệu Dương cũ, nay là phường Hàm Rồng mang đến gửi nhờ ngày càng nhiều để tránh bão số 5, đôi mắt đỏ hoe vì cùng người dân thức trực bão đã nhiều đêm thầy giáo Vũ Quang, Hiệu trưởng trường THCS Thiệu Dương không khỏi ngậm ngùi: “Khu vực phường Thiệu Dương (cũ), luôn là vùng “rốn” lũ nên khi bão về không tránh khỏi việc nước ngập vào nhà dân. Cũng vì vậy mà năm nào vào mùa mưa bão cũng rầm rập những chuyến xe chở đồ đạc, lúa gạo, xoong nồi... được đưa đến trường để gửi nhờ. Nếu nước dâng cao thì người dân cũng chủ động đến trường để tránh trú. Bởi vậy, để đảm bảo an toàn và hỗ trợ cho bà con tránh bão nhà trường luôn bố trí cán bộ, giáo viên túc trực tại trường 24/24h".

Trong mưa gió, có người cõng cụ già qua dòng nước lũ, có người ôm em bé vừa lọt lòng mẹ, và cũng có những người âm thầm nhường chăn, san sẻ chỗ nằm, bữa cơm của mình... ở nơi tránh trú bão.

Bão đi, lũ về. Tình người thì vẫn ở lại – lặng thầm, trách nhiệm, kiên cường và đầy ắp yêu thương!.

Nhóm PV Thời sự