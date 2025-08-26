Chủ động, linh hoạt ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân

Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, chủ động ứng phó linh hoạt với mọi tình huống có thể xảy ra do bão số 5, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã và đang tích cực, chủ động triển khai các phương án, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là nhiệm vụ hàng đầu.

Trước những dự báo về diễn biến phức tạp của bão số 5, ngay từ ngày 24/8, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quyết định thành lập 8 đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra các trọng điểm phòng, chống thiên tai.

Cùng với việc trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương tích cực, chủ động, quyết liệt triển khai các phương án, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành hàng loạt công điện, văn bản hướng dẫn các ngành, địa phương chủ động, linh hoạt phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Cùng thời điểm đó, tỉnh lập ban chỉ huy tiền phương ở xã Hồi Xuân nhằm tăng cường khả năng chỉ huy, đặc biệt trong bối cảnh các xã miền núi có nguy cơ cao bị chia cắt do sạt lở, ách tắc giao thông.

Lãnh đạo xã Tân Thành kiểm tra, vận động người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm.

Để bảo đảm an toàn cho người dân trước ảnh hưởng của bão số 5, xã Tân Thành đã thực hiện di dời 65 hộ với 217 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Gia đình ông Vi Văn Nhàn ở thôn Kha chỉ kịp mang theo vài bộ quần áo khi được lực lượng chức năng của xã đưa đi. Ông Nhàn bùi ngùi cho biết: "Lũ ống làm sập bếp, nhà vệ sinh và khu chăn nuôi của gia đình với diện tích khoảng 80m2. Gia đình tôi được chính quyền sắp xếp đến nơi an toàn, nhìn cảnh người dân được chăm lo cho từng bữa cơm, chỗ ngủ, tôi thấy lòng mình ấm lại, không còn thấy lo sợ nữa”.

Tại các điểm sơ tán, chăn màn, nước uống, cơm nóng đã được chuẩn bị sẵn. Ông Lê Hoàng Cường, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, cho biết: “Công an, bộ đội, y bác sĩ đều ứng trực 100%. Không chỉ bảo đảm an toàn, chúng tôi còn muốn bà con cảm thấy được che chở, vững lòng trước bão”.

Xã Trung Thành vận động người dân di dời tới nơi an toàn.

Với xã Trung Thành - địa phương miền núi khó khăn của tỉnh, mỗi mùa thiên tai là một “phép thử” cho sự linh hoạt, năng động, của chính quyền địa phương và tinh thần cố kết cộng đồng của Nhân dân. Đồng chí Bùi Công Anh, Bí thư Đảng uỷ xã Trung Thành, nhấn mạnh: “Với phương châm “chủ động - khẩn trương - an toàn - hiệu quả”, xã đã thành lập các tổ công tác phụ trách từng bản, trực tiếp xuống cơ sở để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm túc các phương án phòng, chống thiên tai đã được phê duyệt. Các tổ phụ trách bản đồng thời nắm bắt tình hình thực tế, kịp thời báo cáo và phối hợp xử lý những tình huống phát sinh. Đồng thời, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã phân công trực chỉ huy, trực ứng phó 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện khi cần thiết”.

Được biết, để chủ động ứng phó với bão số 5, từ ngày 25/8, xã đã kịp thời, tổ chức tuyên truyền di dời, sơ tán 151 hộ/ 635 khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Việc tổ chức sơ tán được thực hiện nghiêm túc, đúng phương án đã đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng, tài sản cho người dân trên địa bàn đã thể hiện sự chủ động, quyết liệt của chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống và ứng phó bão số 5.

Với địa bàn tuyến biển và các địa bàn trọng yếu khác, các đoàn công tác của tỉnh do các đồng chí lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đã đến kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp, kịp thời khắc phục, bổ sung phương án ứng phó thiên tai, động viên lực lượng tại cơ sở. Nhờ đó, các địa phương, đã khẩn trương, kịp thời, linh hoạt ứng phó, xử lý các sự cố bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản Nhân dân.

Vạn Lộc là xã bãi ngang ven biển, xung quanh tiếp giáp với các tuyến sông Lạch Trường, Sông Lèn, Kênh De, vì vậy việc phòng, chống thiên tai được quan tâm, là nhiệm vụ chính trị quan trọng tại địa phương. Đồng chí Đoàn Văn Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Lộc, cho biết: “Lường trước những diễn biến bất thường của bão số 5, UBND, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa lũ để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp với Đồn Biên phòng Đa Lộc (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) nghiêm cấm không cho tàu, thuyền ra khơi từ 8h ngày 24/8/2025; thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động ngoài khơi tìm nơi trú tránh an toàn, tổ chức sắp xếp tàu, thuyền ở nơi neo đậu”.

Hỗ trợ di dời chuồng trại chăn nuôi gà tại xã Vạn Lộc.

Trong cơn hoàn lưu bão, UBND xã Vạn Lộc cũng chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã và lực lượng chức năng sát sao hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Xã đã thực hiện di dời 124 hộ/250 nhân khẩu là những hộ có nhà tạm, yếu thế, già cả neo đơn, đối tượng dễ tổn thương... đến trú ngụ tại những khu vực an toàn và hỗ trợ nhiều hộ dân bảo vệ tài sản.

Là một trong những hộ dân được hỗ trợ, bảo vệ hiệu quả trong bão số 5, ông Nguyễn Văn Hùng ở thôn Yên Hoà, cho biết: "Gia đình tôi có trang trại nuôi hơn 6.000 con gà. Do cơn bão số 5 kèm theo mưa, gió lớn diễn biến nhanh, phức tạp, gia đình chưa kịp di chuyển chuồng trại. Ngày 25/8, nước mưa đã ngập nền chuồng trại, nguy cơ thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nhờ lực lượng Thanh niên xung kích, Công an xã Vạn Lộc và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc, 6.000 con gà của gia đình đã được di dời đến nơi an toàn”.

Trong diễn biến bất thường của mưa lũ, tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” hiện rõ trong từng bước chân, từng việc làm không quản hiểm nguy, gian khó. Các lực lượng vũ trang trong tỉnh đã được huy động khẩn cấp, phối hợp với chính quyền cơ sở sơ tán hàng nghìn hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Bất chấp đêm tối, hiểm nguy, những đôi vai cõng em nhỏ, những bàn tay dìu cụ già, những cánh tay giúp bà con di chuyển tài sản... đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong cuộc sơ tán gấp gáp. Thượng tá Trần Xuân Trí, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Triệu Sơn, cho biết: “Ngay trong đêm 24/8, đơn vị phối hợp với lực lượng chức địa phương đã sơ tán dân ở hai phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn và 3 xã Tiên Trang, Quảng Bình, Quảng Ninh, tổng cộng 803 hộ với 3.176 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn”.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ Nhân dân trong thiên tai.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, lực lượng “áo xanh” đã xung kích, chung sức cùng các cấp, các ngành và lực lượng chức năng tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả do bão số 5 gây ra. Những ngày qua, xã Sao Vàng do ảnh hưởng của bão số 5 gây ra mưa lớn trên diện rộng dẫn đến việc nhiều tuyến đường giao thông, nhiều ngôi nhà bị cô lập trong biển nước. Trước tình hình đó, lực lượng đoàn viên thanh niên trong xã đã tích cực xông pha, thức xuyên đêm để hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Hỗ trợ người dân di dời tài sản trong mưa bão.

Anh Lê Văn Hưng, Bí thư Đoàn xã Sao Vàng chia sẻ: "Với tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ, nên khi có bão đổ bộ vào đất liền hầu hết các đoàn viên thanh niên trong xã đều xung phong, tích cực tham gia phối hợp với lực lượng chức năng của xã túc trực 24/24 giờ để phòng, chống bão và ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, duy trì lực lượng cơ động, hỗ trợ công tác di dời tài sản, vật nuôi của người dân tại các khu vực nguy hiểm; hỗ trợ đắp đê ngăn nước tràn vào trong nhà hộ dân... Trước tình hình thời tiết vẫn còn mưa, nước chưa rút, nên đoàn viên, thanh niên trong xã sẽ tiếp tục dọn dẹp vệ sinh môi trường và nhà ở của người dân, hỗ trợ gia cố các tuyến đê,...

Trạm bơm của Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc sông Mã vận hành tiêu úng cho đồng ruộng.

Để chủ động phòng, chống mưa úng do ảnh hưởng của bão số 5, Công ty TNHH MTV Sông Chu đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó. Theo đó, Công ty huy động 100% nhân lực tổ chức giải tỏa bèo, rác trên các tuyến kênh tiêu, nhất là những tuyến kênh trọng yếu tiêu cho cả vùng lớn, các khu đô thị, khu công nghiệp. Đồng thời, vận hành gần 20/50 trạm bơm với 65 máy bơm để bơm tiêu rút nước đệm trên toàn hệ thống kênh mương. Phối hợp với các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh vận hành đồng bộ hệ thống các trạm bơm lớn tiêu nước trên đồng ruộng và ao, đầm nuôi trồng thủy sản.

PC Thanh Hóa huy động lực lượng xử lý sự cố ngay trong đêm 25/8.

Bão số 5 (Kajiki) đã ảnh hưởng và làm gián đoạn cấp điện diện rộng trên địa bàn tỉnh, làm 333.959 khách hàng tại 55/166 xã, phường mất điện và đổ gãy nhiều cột trung, hạ áp. Để chung tay cùng tỉnh phòng chống, khắc phục thiệt hại của bão gây ra, Điện lực Thanh Hóa đã huy động 100% quân số các phòng, ban và đơn vị trực thuộc ứng trực, kiểm tra, khắc phục từng tuyến để sớm cung cấp điện cho người dân; thường xuyên cập nhật, điều chỉnh phương án theo diễn biến thời tiết, chú trọng các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở. Đồng thời, ưu tiên cấp điện cho các đơn vị như: bệnh viện, cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai, đơn vị thủy nông. Cùng với đó, các đơn vị cũng tổ chức khoanh vùng sự cố, cô lập khu vực mất an toàn, huy động tối đa phương tiện để từng bước khôi phục, trước hết là phụ tải trọng điểm.

Bão số 5 và hoàn lưu của bão vẫn đang diễn biến phức tạp, những thiệt hại do thiên tai gây ra chưa thể đo, đếm được nhưng bằng tinh thần quyết tâm, quyết liệt cùng sự chủ động, cơ động; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, tỉnh Thanh Hóa đã, đang khẳng định nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu là giữ an toàn tính mạng cho Nhân dân là trên hết và trước hết.

Thống kê bước đầu, tỉnh Thanh Hoá đã chịu nhiều thiệt hại, với 37 ngôi nhà, 2 điểm trường bị sập đổ, gần 2.000 ngôi nhà bị ngập nước, hàng trăm cây bóng mát bị gãy, đổ; nhiều tuyến đường bị sạt lở; hơn 529,4ha lúa vụ thu mùa, 133,7ha hoa màu, cây trồng hàng năm bị ngập, gãy đổ. Đáng nói hơn là hàng nghìn hộ dân bị chia cắt, cô lập bởi nước, lũ... vẫn được chính quyền các xã, phường quan tâm, hỗ trợ về nhu yếu phẩm, chăm sóc sức khoẻ. Khi người dân đã an vị tại điểm tránh trú, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, biên phòng, dân quân tự vệ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn lặng lẽ bám địa bàn, thức trắng đêm đưa người dân đến nơi an toàn.

Nhóm PV Thời sự

