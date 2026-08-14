Đặc phái viên Tổng thống Mỹ tới Israel, Ai Cập bàn về lộ trình Gaza

Jared Kushner con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump là Đặc phái viên của Tổng thống, dự kiến tới Israel vào tuần tới để thảo luận các bước đi tiếp theo nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình và giải quyết tình hình tại Gaza.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner dự kiến tới Israel vào tuần tới để thảo luận các bước đi tiếp theo nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình và giải quyết tình hình tại Gaza. Ảnh: Reuters.

Theo Al Jazeera, ông Kushner sẽ tới Jerusalem cùng cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và cựu đặc phái viên Liên hợp quốc, hiện là đại diện cấp cao phụ trách vấn đề Gaza, Nikolay Mladenov. Sau các cuộc gặp tại Israel, phái đoàn dự kiến tới Cairo để hội đàm với các nhà lãnh đạo Ai Cập và một số bên trung gian nhằm bàn cách triển khai lộ trình cho Gaza.

Trong khi đó hãng tin Reuters cho biết mục tiêu chuyến thăm của ông Kushner là tìm kiếm “lộ trình để tiến tới triển khai kế hoạch 20 điểm” về Gaza mà Tổng thống Trump đưa ra vào cuối năm 2025.

Cuối tháng 7, Tổng thống Trump cho biết một thỏa thuận đã đạt được về việc giải giáp hoàn toàn các tay súng Hamas của Palestine và các nhóm vũ trang khác tại Gaza. Ông Trump cho hay thỏa thuận sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, trong đó các lực lượng Israel sẽ rút khỏi Gaza khi quá trình giải giáp được triển khai, đồng thời một Lực lượng Ổn định Quốc tế sẽ phối hợp với một lực lượng cảnh sát Palestine mới để đảm bảo an ninh cho vùng đất này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công khai bác bỏ kế hoạch của ông Trump về giải quyết tình hình ở Gaza Ảnh: ABC News.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đang tìm kiếm cơ hội tái đắc cử trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 10, đã công khai bác bỏ kế hoạch của ông Trump. Do đó, các cuộc gặp sắp tới sẽ tập trung vào việc lắng nghe quan điểm của các bên, đồng thời thảo luận những bước đi tiếp theo.

Hamas cho biết lực lượng này đã đồng ý với kế hoạch, song việc triển khai thỏa thuận sẽ phụ thuộc vào việc Israel trước tiên thực hiện các cam kết của mình, trong đó có rút quân và chấm dứt các cuộc tấn công.

Lệnh ngừng bắn tại Gaza liên tục bị vi phạm. Theo các quan chức y tế Gaza, kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu vào tháng 10/2025, hơn 1.250 người Palestine, phần lớn là dân thường, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.

Thanh Vân

Nguồn: Aljazeera, Reuters.