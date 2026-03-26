Nhà lãnh đạo Triều Tiên tiếp đón Tổng thống Belarus, củng cố quan hệ song phương

Ngày 25-3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tiếp đón Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Bình Nhưỡng trong chuyến thăm cấp nhà nước, trong bối cảnh hai quốc gia ngày càng củng cố quan hệ đồng minh, đối tác với Nga.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tiếp đón Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Bình Nhưỡng. Ảnh: CCTV

KCNA cho biết, ông Lukashenko và phái đoàn đã được đón tiếp bằng nghi thức bắn 21 phát đại bác, người dân và học sinh Bình Nhưỡng vẫy cờ hai nước, cùng lễ duyệt đội danh dự của quân đội Triều Tiên.

Ông Lukashenko cũng đến thăm Cung điện Mặt Trời Kumsusan, nơi đặt thi hài ông nội và cha của ông Kim Jong-un. Lãnh đạo Belarus còn thay mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt một bó hoa tại đây.

Lãnh đạo hai nước duyệt đội danh dự trong lễ đón tiếp. Ảnh: CCTV

Theo hãng thông tấn nhà nước Belarus Belta, quan hệ song phương giữa Triều Tiên và Belarus nằm trong chương trình nghị sự của cuộc hội đàm giữa hai lãnh đạo.

Ngoại trưởng Belarus Maxim Ryzhenkov cho biết hai bên dự kiến ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác trong chuyến thăm kéo dài hai ngày. Kim ngạch thương mại hiện còn khiêm tốn nhưng có tiềm năng mở rộng trong các lĩnh vực như thực phẩm và dược phẩm.

Triều Tiên và Belarus đều đang chịu các biện pháp trừng phạt quốc tế, trong đó Triều Tiên chịu trừng phạt của Liên hợp quốc liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa, còn Belarus chịu các biện pháp từ phương Tây liên quan đến các vấn đề nội bộ và lập trường đối với Nga.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì tiếp xúc với lãnh đạo hai nước. Ông Trump từng gặp Nhà lãnh đạo Kim Jong Un ba lần trong giai đoạn 2018–2019. Gần đây, Mỹ cũng nối lại tiếp xúc với Belarus và có động thái nới lỏng một số biện pháp trừng phạt sau khi Minsk trả tự do cho một số người bị giam giữ.

Chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Lukashenko diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông gặp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ và công bố việc trả tự do thêm hàng trăm người bị giam giữ. Phía Mỹ cho biết khả năng ông Lukashenko thăm Nhà Trắng trong thời gian tới đang được xem xét.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, CCTV