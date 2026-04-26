Nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm đơn vị quân đội, nhấn mạnh tăng cường huấn luyện

Hãng thông tấn KCNA ngày 26/4 đưa tin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tới thăm một đơn vị hợp thành thuộc sư đoàn bộ binh cơ giới của Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại khu vực phía Tây, nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm đơn vị hợp thành thuộc sư đoàn bộ binh cơ giới tại khu vực phía Tây. Ảnh: Yonhap.

Trong chuyến thăm, ông Kim Jong Un đã đặt hoa tại tượng đài tưởng niệm Chủ tịch Kim Il Sung, dành phút mặc niệm và tham quan khu trưng bày lịch sử cách mạng. Ông biểu dương đơn vị trong việc kế thừa truyền thống, đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác giáo dục chính trị – tư tưởng trong xây dựng sức mạnh quân đội, yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện gắn với tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Binh sĩ bộ binh nhẹ của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) khai hỏa súng cối trong cuộc thi bắn đạn thật ngày 25/4/2026. Ảnh: Korean Central News Agency.

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Triều Tiên trực tiếp theo dõi cuộc thi bắn súng cối giữa các đơn vị bộ binh nhẹ thuộc các lực lượng hợp thành quy mô lớn. Nội dung thi tập trung đánh giá năng lực tác chiến trong điều kiện giả định, bao gồm cơ động qua địa hình, tiêu diệt mục tiêu trong thời gian quy định và rút lui bảo đảm ngụy trang.

Ông Kim bày tỏ hài lòng với kết quả huấn luyện, đồng thời chỉ đạo quân đội tăng cường tổ chức các hoạt động diễn tập theo hướng thực chất, có cường độ và tính cạnh tranh cao hơn. Ngày 25/4 được Triều Tiên coi là ngày thành lập lực lượng vũ trang, gắn với các đơn vị du kích trong giai đoạn đầu thế kỷ XX, là một trong những dịp chính trị – quân sự quan trọng hằng năm.

Cùng thời điểm, các vấn đề liên quan cơ chế kiểm soát an ninh trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế. Phó trưởng phái bộ Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC), Trung tướng Scott Winter, nhấn mạnh cần thận trọng với bất kỳ thay đổi nào liên quan đến việc kiểm soát và sử dụng Khu phi quân sự (DMZ), coi thỏa thuận đình chiến hiện nay là một “khuôn khổ đã được kiểm chứng”. Ông Winter cho rằng cơ chế hiện tại đã vận hành hiệu quả trong thời gian dài, góp phần duy trì ổn định và giảm căng thẳng tại khu vực. Ông cảnh báo các điều chỉnh có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của hệ thống quản lý và kiểm soát hiện nay.

Giới quan sát nhận định các diễn biến trên cho thấy môi trường an ninh trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đòi hỏi duy trì hiệu quả các cơ chế phối hợp và kiểm soát hiện có.

Thanh Hằng

Nguồn: Nk news.