Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát các cuộc thử nghiệm vũ khí trên tàu khu trục Kang Kon

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 5/7 đưa tin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược cùng nhiều loại vũ khí khác trên tàu khu trục mới có lượng giãn nước 5.000 tấn Kang Kon, đồng thời chỉ thị đưa chiến hạm này vào biên chế hải quân trong vòng hai tháng.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát cuộc thử nghiệm các loại vũ khí chủ chốt tại Triều Tiên vào ngày 25 tháng 6 năm 2026. Ảnh: KCNA.

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim đã theo dõi các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình, pháo hải quân, pháo tự động và các phương tiện tác chiến điện tử trên tàu khu trục Kang Kon ngày 3/7.

Tháng 6 năm ngoái, Triều Tiên đã hạ thủy tàu khu trục Kang Kon, khoảng một tháng sau khi con tàu này bị lật trong lần hạ thủy đầu tiên không thành công.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát các cuộc thử nghiệm vũ khí trên tàu khu trục Kang Kon. Ảnh: Yonhap.

KCNA cho biết các cuộc thử nghiệm vũ khí mới nhất nằm trong nỗ lực kiểm tra và xác nhận khả năng “triển khai nhiều loại hệ thống vũ khí khác nhau trên tàu khu trục trong tác chiến”. Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi tiếp tục đẩy nhanh các nỗ lực nhằm tăng cường năng lực răn đe quân sự và khả năng tiến hành tác chiến của nước này. KCNA dẫn lời ông Kim khẳng định: “Chúng ta sẽ chứng minh bằng những hành động rõ ràng hơn nữa ý chí chính trị và quyết tâm sở hữu sức mạnh tuyệt đối”.

KCNA cho biết thêm: “Chủ tịch Kim Jong-un đã chỉ thị hoàn tất quá trình chạy thử tàu khu trục một cách có trách nhiệm và đưa tàu vào biên chế hải quân trong vòng hai tháng”. Ông Kim cũng chủ trì một cuộc họp tham vấn quan trọng về phát triển ngành công nghiệp đóng tàu quân sự, song KCNA không công bố chi tiết.

Tháng trước, Triều Tiên đã đưa vào biên chế tàu khu trục 5.000 tấn mang tên Choe Hyon, đồng thời tuyên bố chiến hạm này sẽ thực hiện “sứ mệnh vẻ vang” là bảo vệ vùng biển phía Tây và góp phần răn đe chiến tranh.

Thanh Vân

Nguồn: Yonhap.