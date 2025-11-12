Nguyễn Xuân Son hạnh phúc trong ngày trở lại ĐTVN; Messi úp mở khả năng dự World Cup 2026

U22 Việt Nam tập buổi duy nhất trước trận ra quân gặp U22 Trung Quốc; Lê Quang Liêm chia điểm với nhà vô địch Ấn Độ ở vòng 4 World Cup cờ vua 2025; Messi úp mở khả năng dự World Cup 2026... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (12/11).

Nguyễn Xuân Son hạnh phúc trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam

Sau 11 tháng điều trị chấn thương, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã trở lại đội tuyển Việt Nam, hội quân tại Việt Trì (Phú Thọ) chuẩn bị cho trận gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027.

Xuân Son tái xuất đội tuyển Việt Nam.

Xuân Son cho biết anh “vô cùng hạnh phúc” khi được HLV Kim Sang Sik tin tưởng và tạo cơ hội trở lại, đồng thời khẳng định đã bình phục hoàn toàn và sẵn sàng thi đấu trọn vẹn 90 phút. Tiền đạo 28 tuổi cũng chia sẻ sẽ nỗ lực hết mình trong tập luyện để được ra sân, mục tiêu lớn nhất là giúp đội tuyển giành chiến thắng.

Xuân Son từng có màn ra mắt ấn tượng tại Phú Thọ năm 2024 khi góp công trong chiến thắng 5-0 trước Myanmar. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân Lào vào ngày 19/11.

U22 Việt Nam tập buổi duy nhất trước trận ra quân gặp U22 Trung Quốc

Chiều 11/11, U22 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên và duy nhất tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) để chuẩn bị cho trận mở màn gặp chủ nhà U22 Trung Quốc ở Panda Cup 2025. Thời tiết thuận lợi, sân tập đạt chuẩn giúp toàn đội dễ dàng bắt nhịp.

HLV Đinh Hồng Vinh động viên các học trò trước buổi tập.

Những cầu thủ vừa thi đấu ở V.League như Lê Viktor, Đình Bắc và Minh Phúc chỉ tập hồi phục, trong khi các cầu thủ khác rèn chiến thuật và khả năng chuyển trạng thái. HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh tinh thần tập trung, chuyên nghiệp của toàn đội, đồng thời chúc mừng sự trở lại của tiền đạo Bùi Vĩ Hào sau chấn thương.

Trận U22 Việt Nam – U22 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 18h35 ngày 12/11, mở màn cho hành trình chuẩn bị SEA Games 33.

Lê Quang Liêm chia điểm với nhà vô địch Ấn Độ ở vòng 4 World Cup cờ vua 2025

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm (elo 2.729) cầm quân trắng và cầm hòa nhà vô địch Ấn Độ Venkataraman Karthik (elo 2.579) ở lượt đi vòng 4 World Cup cờ vua 2025.

Lê Quang Liêm (phải) trong trận hòa trước Venkataraman Karthik ở vòng 4 World Cup cờ vua 2025.

Quang Liêm chủ động chọn lối khai cuộc lạ nhằm tạo bất ngờ, đồng thời chơi chắc chắn trước sức ép từ đối thủ. Sau 36 nước đấu trí căng thẳng, hai bên chấp nhận chia điểm trong thế cờ cân bằng. Kết quả hòa khiến Quang Liêm gặp chút bất lợi ở lượt về khi phải cầm quân đen, song cơ hội đi tiếp của anh vẫn được đánh giá là ngang ngửa.

Lượt về giữa Lê Quang Liêm và Venkataraman Karthik sẽ diễn ra vào ngày mai, và nếu tiếp tục hòa, hai kỳ thủ sẽ phải phân định thắng thua bằng loạt tie-break cờ nhanh, cờ chớp.

Messi úp mở khả năng dự World Cup 2026

Dù Argentina đã sớm giành vé dự World Cup 2026, Lionel Messi vẫn từ chối cam kết góp mặt ở giải đấu này. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí SPORT (Tây Ban Nha), siêu sao 38 tuổi thừa nhận anh “không muốn trở thành gánh nặng” cho đội tuyển nếu không đảm bảo thể lực.

Messi muốn đạt thể trạng tốt nhất trước World Cup 2026 - Ảnh: CNN

Messi cho biết sẽ theo dõi tình trạng của mình trong thời gian tới, khi mùa giải MLS với Inter Miami có lịch thi đấu dày đặc. HLV Lionel Scaloni vẫn triệu tập Messi cho loạt trận tháng 11, nhưng cũng thừa nhận đội tuyển Argentina hiện đã có thể vận hành ổn định ngay cả khi thiếu vắng thủ lĩnh số 10.

Phát biểu của Messi khiến người hâm mộ Argentina không khỏi lo lắng về kỳ World Cup có thể là cuối cùng của anh.

HS