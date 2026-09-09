Nguy cơ chiến tranh toàn diện giữa Ả Rập - Xê Út và Houthi

Cuộc xung đột giữa Ả Rập - Xê Út và lực lượng Houthi do Iran hỗ trợ tại Yemen đang leo thang gay gắt, tiến sát ngưỡng một cuộc chiến tranh toàn diện nhằm giành quyền kiểm soát tuyến đường hàng hải chiến lược qua eo biển Bab el-Mandeb.

Lực lượng Houthi tấn công 4 thành phố miền Nam Ả Rập - Xê Út. Ảnh: DW.

Ngày 8/9, lực lượng Houthi đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tấn công 4 thành phố miền Nam Ả Rập - Xê Út gồm Khamis Mushait, Abha, Najran và Jizan. Các căn cứ không quân cùng cơ sở lọc dầu và năng lượng của tập đoàn Aramco cũng bị nhắm mục tiêu. Giới chức Ả Rập - Xê Út cho biết ít nhất 73 người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, bị thương.

Đây được cho là cuộc tấn công quy mô lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Ả Rập - Xê Út kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát hồi tháng 2. Hình ảnh vệ tinh của NASA ghi nhận khói đen dày đặc tại khu vực nhà máy lọc dầu Jizan và cơ sở phân phối dầu Abha.

Liên minh do Ả Rập - Xê Út dẫn đầu sau đó tiến hành các cuộc không kích đáp trả nhằm vào thủ đô Sanaa do Houthi kiểm soát, cùng các khu vực Al-Jawf và Taiz ở Tây Nam Yemen. Người phát ngôn Liên minh Turki al-Malki tuyên bố sẽ “đáp trả quyết liệt” nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công.

Houthi cho biết Ả Rập - Xê Út đã tiến hành 121 cuộc không kích nhằm vào các khu vực Marib, Al-Bayda, Al-Hodeidah, Taiz và Al-Jawf trong 3 ngày. Lực lượng này cũng thông báo một cuộc tấn công nhằm vào nhà tù trung tâm Al-Hazm ở tỉnh Al-Jawf gây thương vong, trong đó có phụ nữ và trẻ em đến thăm người bị giam giữ.

Các đợt đụng độ ác liệt trong tuần qua giữa Ả Rập - Xê Út và Houthi đã khiến hơn 500 người thiệt mạng. Ảnh: The National News.

Theo thống kê từ hãng tin AFP, các đợt đụng độ ác liệt trong tuần qua đã khiến hơn 500 người thiệt mạng, bao gồm 216 binh sĩ chính phủ Yemen, 278 tay súng Houthi và ít nhất 29 dân thường. Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) xác nhận đã có hơn 18.500 người phải bỏ nhà cửa sơ tán khỏi khu vực bờ biển phía Tây Yemen trong 3 ngày qua.

Sự gia tăng xung đột quân sự tại eo biển Bab el-Mandeb cùng diễn biến căng thẳng tại Vịnh Ba Tư đang giáng đòn mạnh vào thị trường năng lượng toàn cầu. Trong phiên giao dịch ngày 8/9, giá dầu thô Brent đã chạm mốc 99,46 USD/thùng, sát ngưỡng 100 USD/thùng do giới đầu tư lo ngại nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng dầu mỏ quốc tế.

Thanh Giang

Nguồn: Chosun.