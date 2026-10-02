Khởi tố TikToker “Minh Sầm Sơn”

Biến những màn thách đấu trên mạng xã hội thành nơi cổ súy bạo lực, dùng hành vi tự gây sát thương để thu hút người xem tặng quà, chuyển tiền, Hoàng Quốc Minh (sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Thống Nhất, phường Nam Sầm Sơn), chủ tài khoản kênh TikTok “Minh Sầm Sơn” vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam.

Đối tượng Hoàng Quốc Minh làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện vào đầu tháng 9/2026, đối tượng Hoàng Quốc Minh (tức “Minh Sầm Sơn”) có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi hoạt động trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội mua bán trái phép chất ma túy trở về địa phương, Minh xây dựng kênh TikTok để phát trực tiếp, đăng tải các hình ảnh giang hồ, bạo lực để thu hút người xem và kiếm tiền từ hoạt động này.

Để tăng thu nhập, Minh bàn bạc với một số người cùng tham gia các phiên thách đấu (thường gọi là PK Live), các bên kêu gọi người xem tặng quà để phân định thắng, thua và thỏa thuận người thua phải thực hiện “hình phạt”.

Hình ảnh một phiên live của Hoàng Quốc Minh. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Đáng chú ý, những “hình phạt” này là các hành động nguy hiểm, sử dụng đồ vật có khả năng gây sát thương tác động vào cơ thể. Mức độ nguy hiểm được đẩy lên theo số tiền, quà tặng nhận được.

Trong các phiên phát trực tiếp, những người tham gia còn chửi bới, thách thức, kích thích tâm lý muốn chứng kiến bên thua chịu hậu quả để lôi kéo người xem tiếp tục chuyển tiền.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều phương tiện, đạo cụ Hoàng Quốc Minh sử dụng để phục vụ livestream. Tất cả đều là đạo cụ giả để gây ấn tượng, tăng tính bạo lực và thu hút sự tò mò của người xem. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Ngày 29/9, lực lượng chức năng triệu tập Hoàng Quốc Minh làm việc, đồng thời khám xét khẩn cấp chỗ ở, thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động phát trực tiếp trên TikTok.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Quốc Minh về tội “Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật”.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của những người có liên quan.

Tuyết Hạnh