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Moldova hai lần triệu Đại sứ Nga vì vi phạm không phận

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Moldova ngày 3/10 tiếp tục triệu Đại sứ Nga Oleg Ozerov sau khi xác định nhiều vật thể bay, gồm tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV), xâm nhập không phận nước này trong bối cảnh Nga tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào Ukraine. Đây là lần thứ hai trong vài ngày Chisinau triệu đại diện ngoại giao Nga liên quan các vụ việc tương tự.

Moldova hai lần triệu Đại sứ Nga vì vi phạm không phận

Moldova ngày 3/10 tiếp tục triệu Đại sứ Nga Oleg Ozerov sau khi xác định nhiều vật thể bay, gồm tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV), xâm nhập không phận nước này trong bối cảnh Nga tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào Ukraine. Đây là lần thứ hai trong vài ngày Chisinau triệu đại diện ngoại giao Nga liên quan các vụ việc tương tự.

Moldova hai lần triệu Đại sứ Nga vì vi phạm không phận

Theo Bộ Ngoại giao Moldova, sáng 3/10, các hệ thống giám sát phát hiện 6 vật thể bay xâm nhập trái phép không phận nước này. Trong số đó, 3 tên lửa và 2 UAV rơi, phát nổ gần các khu dân cư thuộc 4 địa phương, gây cháy và thiệt hại vật chất. Vật thể thứ sáu bay qua khu vực Palanca, sau đó rời không phận Moldova theo hướng Ukraine.

Bộ Ngoại giao Moldova đã trao công hàm phản đối Đại sứ Ozerov, cho rằng vụ việc gây nguy hiểm cho người dân, đồng thời yêu cầu Nga tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Moldova và ngăn chặn những sự cố tương tự tái diễn.

Động thái trên diễn ra chỉ hai ngày sau khi Moldova triệu ông Ozerov lần đầu, sau khi 3 UAV xâm nhập không phận nước này ngày 30/9, trong đó 2 chiếc rơi và phát nổ trên lãnh thổ Moldova. Khi đó, Bộ Ngoại giao Moldova cho biết, không phận nước này đã bị vi phạm 8 lần trong vòng 7 ngày.

Phía Nga không thừa nhận các cáo buộc của Moldova. Đại sứ Ozerov cho biết, Moskva đề xuất tiến hành điều tra chung các vụ việc liên quan UAV, đồng thời cho rằng cần xác định nguồn gốc các thiết bị bay trước khi đưa ra kết luận. Trong lần được triệu tập ngày 1/10, ông Ozerov cũng cho hay Nga sẵn sàng tham gia một cuộc điều tra chung.

Việc liên tiếp xảy ra các vụ xâm nhập không phận đang làm gia tăng quan ngại tại Moldova về những tác động lan sang nước này từ các cuộc giao tranh tại Ukraine. Trong khi Chisinau yêu cầu Moskva ngăn chặn các vụ việc tương tự, phía Nga kêu gọi điều tra để làm rõ nguồn gốc của các vật thể bay.

Thu Uyên

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