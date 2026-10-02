Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư

Chiều 2/10, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng đã đi kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư công được giao vốn năm 2026 do Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo thi công Dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.345 tỷ đồng, quy mô đầu tư gồm 2 tuyến đường giao thông. Tuyến số 1: Đường tỉnh 512 đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn có chiều dài 10,4 km đi qua địa phận phường Tân Dân, xã Các Sơn và xã Tượng Lĩnh. Tuyến số 2: Từ đường Nghi Sơn - Bãi Trành đoạn từ cầu Hổ đến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông có chiều dài 3 km đi qua địa phận xã Trường Lâm.

Đến nay dự án đã hoàn thành khoảng 52% giá trị hợp đồng, mặt bằng bàn giao khoảng 90%.

Dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn đang được đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương và ngành chức năng, trong đó yêu cầu cần tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, trang thiết bị, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm giải ngân đạt 100% kế hoạch. Trong quá trình thi công phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo tiến độ thi công Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá.

Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá và Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh cho biết, hiện Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia hoàn thành khoảng 49% giá trị hợp đồng, mặt bằng đã bàn giao đạt khoảng 92%. Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà hoàn thành khoảng 28% giá trị hợp đồng, mặt bằng bàn giao đạt 74%.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Qua kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các địa phương liên quan khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đến tiến độ triển khai dự án; bởi không có mặt bằng sẽ không thể tổ chức thi công và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Đối với các nhà thầu, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu phải tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”; mặt bằng được bàn giao đến đâu phải tổ chức thi công ngay đến đó, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà hoàn thành khoảng 28% giá trị hợp đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải tập trung cao cho công tác giải ngân, bám sát tiến độ thực hiện từng dự án, từng gói thầu; khối lượng hoàn thành đến đâu phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán đến đó, không để tồn đọng, chậm trễ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi chặt chẽ năng lực và tiến độ thi công của các nhà thầu; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và chủ động giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, không để ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án.

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