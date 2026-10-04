Brazil bước vào bầu cử Tổng thống với cuộc đua sít sao

Ngày 4/10, gần 159 triệu cử tri Brazil đi bỏ phiếu trong vòng đầu cuộc bầu cử tổng thống, với tâm điểm là cuộc cạnh tranh giữa đương kim Tổng thống Lula da Silva và Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro. Cục diện được dự báo khó phân định và nhiều khả năng sẽ phải bước vào vòng hai.

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Cuộc bầu cử Tổng thống năm nay có 12 ứng cử viên, song ông Lula da Silva và ông Flávio Bolsonaro đang là hai gương mặt dẫn đầu cuộc đua. Ông Lula, 80 tuổi, tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ tư không liên tiếp. Trong khi đó, ông Flávio Bolsonaro, 45 tuổi, lần đầu tham gia cuộc đua vào vị trí cao nhất của đất nước.

Các cuộc thăm dò trước ngày bỏ phiếu cho thấy khoảng cách giữa hai ứng cử viên rất sít sao. Một khảo sát mới nhất cho thấy ông Lula nhận được 46% tỷ lệ ủng hộ, trong khi ông Flávio Bolsonaro đạt 45%. Kết quả này cho thấy cuộc đua vẫn khó dự đoán và chưa ứng cử viên nào tạo được lợi thế đủ lớn để có thể giành chiến thắng ngay trong vòng đầu.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Lula tập trung vào các chương trình an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của Brazil trên trường quốc tế. Trong khi đó, ông Flávio Bolsonaro tập trung vào các chính sách về an ninh, giảm thuế và thúc đẩy hoạt động kinh tế, qua đó đưa ra định hướng khác biệt về chính sách trong nước.

Theo quy định bầu cử Brazil, ứng cử viên phải giành hơn 50% số phiếu hợp lệ để chiến thắng ngay trong vòng đầu. Nếu không ai đạt tỷ lệ này, hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ bước vào vòng hai, dự kiến diễn ra ngày 25/10.

Ngoài bầu Tổng thống, cử tri Brazil cũng bỏ phiếu bầu các thống đốc bang, nghị sĩ Hạ viện và một số thượng nghị sĩ. Với gần 159 triệu cử tri, đây là một trong những cuộc tổng tuyển cử có quy mô lớn nhất tại khu vực Mỹ Latinh.

Kết quả cuộc bầu cử lần này sẽ định hình chính sách kinh tế, xã hội và đối ngoại của Brazil trong nhiệm kỳ tới, đồng thời tác động đến định hướng của nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh trong quan hệ với các đối tác quốc tế.

Thanh Giang