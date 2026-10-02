Toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần: “Đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm phải có kết quả”

Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đề nghị toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần: “Đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm phải có kết quả”; khắc phục bằng được tình trạng chậm trễ, né tránh, đùn đẩy; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để bước vào năm 2027 với khí thế mới và kết quả cao hơn.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17.

Sáng 2/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, bàn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối đến các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhận diện điểm nghẽn, mở dư địa tăng trưởng

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong 9 tháng, nhất là phân tích, làm rõ những kết quả tạo sức bật mới trong quý III; phân biệt rõ những kết quả có tính bền vững với những kết quả còn phụ thuộc vào yếu tố thời điểm. Qua đó nhận diện những “điểm nghẽn” đang cản trở tăng trưởng và đề xuất giải pháp trọng tâm, khả thi trong 3 tháng cuối năm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong điều hành thảo luận.

Một trong những vấn đề được tập trung thảo luận là yêu cầu tạo dư địa mới cho tăng trưởng. Với mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 ở mức 11%, trong khi 9 tháng tăng 8,54%, nhiệm vụ đặt ra cho quý IV rất lớn.

Các đại biểu cho rằng, cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, dự án và cơ sở sản xuất, kinh doanh; tập trung nguồn lực cho những dự án có khả năng hoàn thành, đưa vào hoạt động và tạo giá trị gia tăng ngay trong quý IV.

Với mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 ở mức 11%, trong khi 9 tháng tăng 8,54%, nhiệm vụ đặt ra cho quý IV rất lớn.

Các ngành, địa phương cần rà soát cụ thể từng lĩnh vực, dự án, sản phẩm và nguồn lực còn dư địa; xác định rõ khả năng đóng góp vào tăng trưởng, tránh đề ra giải pháp chung chung nhưng không lượng hóa được kết quả đầu ra.

Gỡ vướng đầu tư công, khơi thông nguồn lực

Thảo luận về đầu tư công, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung phân tích nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân tại một số dự án còn chậm, nhất là những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu xây dựng và năng lực tổ chức thực hiện của chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến đề nghị phân loại cụ thể từng nhóm dự án, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và khả năng hoàn thành trong thời gian còn lại của năm. Những dự án có khả năng giải ngân phải được ưu tiên tháo gỡ ngay các vướng mắc; đối với dự án không có khả năng giải ngân, cần chủ động điều chuyển vốn theo quy định, tránh để vốn chờ dự án.

Đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, hội nghị yêu cầu không chỉ dừng ở rà soát, thống kê mà phải giải quyết thực chất từng trường hợp. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh phải được tập trung xử lý dứt điểm; những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ, qua đó giải phóng nguồn lực đất đai, vốn đầu tư đang bị ách tắc.

Trưởng Thống kê tỉnh Thái Bá Minh phát biểu thảo luận.

Trưởng Thuế tỉnh Nguyễn Văn Thủy phát biểu thảo luận.

Các đại biểu cũng tập trung làm rõ 7 chỉ tiêu dự báo khó hoàn thành theo kế hoạch năm; phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; xác định chỉ tiêu còn khả năng cải thiện, mức cải thiện có thể đạt được và giải pháp tương ứng.

Tinh thần chung được đặt ra là chuyển từ cách tiếp cận “phấn đấu” sang xác định rõ việc phải làm, nguồn lực cần huy động, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Mỗi nhiệm vụ trong quý IV phải có địa chỉ cụ thể, tiến độ kiểm đếm và khả năng đánh giá kết quả.

Tinh thần chung được đặt ra là chuyển từ cách tiếp cận “phấn đấu” sang xác định rõ việc phải làm, nguồn lực cần huy động, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bí thư Đảng ủy phường Sầm Sơn Lê Văn Tuấn phát biểu thảo luận.

Bí thư Đảng ủy xã Yên Định Lê Minh Nghĩa phát biểu thảo luận.

Bí thư Đảng ủy xã Trung Lý Hà Văn Ca phát biểu thảo luận.

Về thu ngân sách, các đại biểu đề nghị tiếp tục khai thác những nguồn thu còn dư địa nhưng phải chú trọng tính bền vững; mở rộng cơ sở thu, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh, khai thác hợp lý nguồn thu từ đất, bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhưng không phụ thuộc vào các khoản thu mang tính thời điểm.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội, các đại biểu đề nghị nâng cao chất lượng nắm tình hình, dự báo và xử lý ngay từ cơ sở; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, địa phương, không để những vụ việc nhỏ tích tụ thành vấn đề phức tạp, phát sinh điểm nóng.

Quyết liệt hành động, rõ người, rõ việc, rõ kết quả

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh, quý IV là thời gian quyết định kết quả thực hiện nhiệm vụ cả năm 2026, đồng thời tạo nền tảng cho năm 2027 và những năm tiếp theo. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong báo cáo và các ý kiến tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận hội nghị.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; trong đó tập trung cao nhất cho tăng trưởng, sản xuất, kinh doanh và thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026.

Khẩn trương cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV, xác định rõ dư địa theo từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm, doanh nghiệp và dự án có đóng góp lớn; tập trung vào các động lực có khả năng tạo kết quả ngay trong quý IV.

Ngay sau hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV, xác định rõ dư địa theo từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm, doanh nghiệp và dự án có đóng góp lớn; tập trung vào các động lực có khả năng tạo kết quả ngay trong quý IV, hoàn thành trước ngày 10/10/2026.

Cùng với đó, phải khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực cho phát triển, tạo chuyển biến rõ về đầu tư công, các dự án lớn, đất đai, giải phóng mặt bằng và môi trường đầu tư. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quý IV; rà soát đến từng dự án, gói thầu, chủ đầu tư, xác định rõ khối lượng, khả năng giải ngân, vướng mắc, trách nhiệm và thời hạn xử lý. Vướng ở đâu phải xử lý ngay ở đó; kịp thời điều chuyển vốn đối với dự án không có khả năng giải ngân, không để dồn khối lượng vào cuối năm.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quý IV; rà soát đến từng dự án, gói thầu, chủ đầu tư, xác định rõ khối lượng, khả năng giải ngân, vướng mắc, trách nhiệm và thời hạn xử lý.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung xử lý đồng bộ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, giá đất, vật liệu xây dựng. Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh khẩn trương xây dựng dự thảo Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 10/10/2026.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; chuyển mạnh xúc tiến đầu tư từ “ký kết, trao giấy” sang “hiện thực hóa dự án”, mỗi dự án lớn phải có đầu mối theo dõi xuyên suốt.

Hoàn thành việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư trước ngày 20/11/2026; đưa tài sản vào quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả, không để bỏ trống, xuống cấp, gây thất thoát, lãng phí.

Chuyển mạnh xúc tiến đầu tư từ “ký kết, trao giấy” sang “hiện thực hóa dự án”. Hoàn thành việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư trước ngày 20/11/2026.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hoàn thiện các phân hệ của Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC), các cơ sở dữ liệu và nền tảng dùng chung; chuẩn hóa, kết nối, khai thác dữ liệu hiệu quả, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Đồng thời, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; kịp thời xử lý khó khăn, bất cập, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ cấp xã, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Cùng với phát triển kinh tế, phải chăm lo tốt đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng - an ninh và ổn định xã hội; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh: Năm 2026 đã đi qua ba phần tư chặng đường. Phần việc còn lại chủ yếu là những việc khó, những điểm nghẽn, những nhiệm vụ đòi hỏi quyết tâm lớn hơn và trách nhiệm cao hơn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm đếm tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ quan trọng để đánh giá tập thể, cán bộ và người đứng đầu cuối năm.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

“Đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm phải có kết quả”. Tinh thần đó, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, phải tiếp tục được lan tỏa trong toàn Đảng bộ; khắc phục bằng được tình trạng chậm trễ, né tránh, đùn đẩy; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để bước vào năm 2027 với khí thế mới và kết quả cao hơn.

Minh Hiếu