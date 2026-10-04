Ba Lan đưa máy bay chiến đấu Hàn Quốc vào trực chiến

Ba Lan đã chính thức đưa các máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50GF do Hàn Quốc sản xuất vào nhiệm vụ trực chiến, trong bối cảnh Warsaw tăng cường bảo vệ không phận trước những diễn biến an ninh gia tăng gần biên giới với Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết, các máy bay FA-50GF đã chính thức được đưa vào trực chiến sau khi Warsaw hoàn tất việc trang bị vũ khí cần thiết.

Theo ông Kosiniak-Kamysz, việc đưa FA-50GF vào hoạt động sẽ góp phần tăng cường khả năng bảo vệ khu vực biên giới phía Đông của Ba Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cũng cho biết thêm, các máy bay này ban đầu được bàn giao mà chưa có đầy đủ vũ khí, nhưng Warsaw sau đó đã hoàn tất việc mua sắm trang bị cần thiết để đưa máy bay vào nhiệm vụ.

FA-50 là dòng máy bay chiến đấu hạng nhẹ do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Hàn Quốc (KAI) phát triển, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ và đồng thời được sử dụng để huấn luyện phi công. Năm 2022, Ba Lan ký hợp đồng trị giá khoảng 3 tỷ USD mua 48 máy bay FA-50 của Hàn Quốc.

12 máy bay đầu tiên được bàn giao cho Ba Lan trong năm 2023. 36 máy bay còn lại, thuộc phiên bản FA-50PL được điều chỉnh theo yêu cầu của Ba Lan, dự kiến được bàn giao vào năm 2028.

Việc đưa FA-50GF vào trực chiến là một phần trong quá trình Ba Lan hiện đại hóa lực lượng không quân. Warsaw cũng đã đặt mua 32 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ theo hợp đồng trị giá khoảng 4,6 tỷ USD ký năm 2020.

Ba Lan thời gian qua thường xuyên triển khai máy bay chiến đấu khi Nga tiến hành các cuộc không kích nhằm vào miền Tây Ukraine. Trong những tuần gần đây, hoạt động của máy bay không người lái và tên lửa gần khu vực biên giới Ba Lan - Ukraine tiếp tục thu hút sự quan tâm của Warsaw. Ba Lan là thành viên NATO và có đường biên giới với Ukraine, Belarus và vùng Kaliningrad của Nga. Trước đó, nước này cũng nhiều lần thông báo về các vụ việc liên quan đến không phận trong bối cảnh giao tranh Nga - Ukraine diễn biến phức tạp.

Thu Uyên