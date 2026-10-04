Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp quốc phòng

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nước này đang thực hiện “một cuộc cách mạng toàn diện” trong ngành công nghiệp quốc phòng, đồng thời sẵn sàng đáp ứng nhu cầu quốc phòng của các nước thân thiện khi được yêu cầu.

Phát biểu tại lễ hội hàng không và công nghệ TEKNOFEST Đông Nam ở tỉnh Sanliurfa, miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ mới đây, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh những bước tiến của nước này trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, cho biết Ankara đang thực hiện “một cuộc cách mạng toàn diện” và sẽ tiếp tục củng cố những thành tựu đạt được.

Ông đồng thời cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu quốc phòng của các nước thân thiện khi được yêu cầu, với quan điểm “bạn bè càng mạnh thì chúng ta càng mạnh”. Tổng thống Erdogan khẳng định Ankara sẽ tiếp tục phát triển các nền tảng mới có tính cạnh tranh và giá trị gia tăng cao.

Theo ông Erdogan, hơn 4.500 công ty và hơn 100.000 người đang tham gia các dự án quốc phòng dưới sự điều phối của Ban Thư ký Công nghiệp Quốc phòng, trong các lĩnh vực không quân, lục quân, hải quân và vũ trụ. Ông cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ từng phụ thuộc khoảng 80% vào nguồn cung nước ngoài trong lĩnh vực quốc phòng, nhưng hiện đã trở thành nước xuất khẩu sản phẩm quốc phòng lớn thứ 11 thế giới.

Riêng trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng và hàng không vũ trụ của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 511,4 triệu USD. Trong 8 tháng đầu năm 2026, con số này đạt 6,3 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hiện phát triển nhiều dòng sản phẩm và hệ thống, gồm nền tảng trên bộ, tàu chiến, máy bay, thiết bị bay không người lái (UAV), hệ thống phòng không, tên lửa, radar, tác chiến điện tử, vũ khí và đạn dược. Theo Hãng thông tấn Anadolu (AA), tỷ lệ nội địa hóa trong ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt 85%.

Minh Phương