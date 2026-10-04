Trung Quốc mở điều tra chống bán phá giá hàng hóa EU trước thềm đàm phán thương mại

Trung Quốc đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hóa chất p-nitrotoluene nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU), chỉ vài ngày trước khi Cao ủy Thương mại EU Maroš Šefčovič tới Bắc Kinh đàm phán. Động thái mới cho thấy những bất đồng thương mại giữa hai bên tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh EU đang gây sức ép yêu cầu Trung Quốc có các bước đi cụ thể nhằm thu hẹp mất cân bằng thương mại.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 3/10 thông báo mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với p-nitrotoluene có xuất xứ từ EU. Đây là hóa chất trung gian được sử dụng trong sản xuất thuốc nhuộm, dược phẩm và thuốc bảo vệ thực vật.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, cuộc điều tra được tiến hành sau khi hai doanh nghiệp trong nước, đại diện cho ngành sản xuất p-nitrotoluene của Trung Quốc, nộp đơn đề nghị ngày 14/9. Bắc Kinh cho biết bằng chứng sơ bộ do các doanh nghiệp này cung cấp cho thấy lượng p-nitrotoluene nhập khẩu từ EU duy trì ở mức cao trong giai đoạn 2022-2025, trong khi giá nhập khẩu giảm tổng cộng gần 60%. Phía Trung Quốc cho rằng tình trạng này gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước.

Cuộc điều tra dự kiến kéo dài 12 tháng và có thể được gia hạn thêm 6 tháng trong những trường hợp đặc biệt. Việc mở điều tra không đồng nghĩa với việc Trung Quốc đã kết luận các doanh nghiệp EU bán phá giá; kết luận và các biện pháp xử lý, nếu có, sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại Trung Quốc - EU đang đối mặt nhiều bất đồng. Hồi tháng 9, EU mở cuộc điều tra đối với hoạt động nhập khẩu polyvinyl chloride (PVC) từ một số nước, trong đó có Trung Quốc. Bắc Kinh phản đối những cáo buộc cho rằng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Trung Quốc được tạo ra nhờ hỗ trợ của nhà nước, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu EU áp đặt thêm các hạn chế đối với doanh nghiệp hoặc hàng hóa Trung Quốc.

Vân Bình