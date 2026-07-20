Tiết kiệm năng lượng trong doanh nghiệp sản xuất

Trong bối cảnh chi phí năng lượng ngày càng gia tăng, yêu cầu giảm phát thải và các tiêu chuẩn về sản xuất xanh trở thành xu hướng tất yếu của doanh nghiệp (DN). Thay vì chỉ tập trung cắt giảm chi phí điện năng bằng những biện pháp đơn lẻ, nhiều DN tại Thanh Hóa đã chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất và xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo hướng bài bản.

Dây chuyền sản xuất tự động tại Công ty TNHH Công nghiệp Intco Việt Nam tiết kiệm năng lượng, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Là DN có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Khu Công nghiệp Bỉm Sơn, Công ty TNHH Công nghiệp Intco Việt Nam là một trong những đơn vị chú trọng đầu tư công nghệ theo hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chuyên sản xuất các sản phẩm từ nhựa tái chế phục vụ xuất khẩu, DN đã xây dựng hệ thống dây chuyền sản xuất đồng bộ với mức độ tự động hóa cao, từ khâu xử lý nguyên liệu, tạo hạt, ép định hình đến hoàn thiện sản phẩm. Việc ứng dụng hệ thống điều khiển trung tâm giúp giám sát liên tục các thông số vận hành, tối ưu công suất của từng thiết bị và giảm tiêu hao năng lượng trong toàn bộ dây chuyền.

Bên cạnh đó, Intco Việt Nam đầu tư đồng bộ các động cơ điện hiệu suất cao đạt tiêu chuẩn IE3, lắp đặt hệ thống biến tần cho các máy nghiền, máy đùn, băng tải và quạt công nghiệp nhằm điều chỉnh tốc độ theo tải thực tế, giảm lượng điện tiêu thụ trong quá trình vận hành. DN cũng sử dụng hệ thống máy nén khí trục vít tiết kiệm năng lượng kết hợp bộ điều khiển thông minh và thu hồi nhiệt, giúp nâng cao hiệu suất sử dụng điện. Khu vực làm mát áp dụng hệ thống tuần hoàn nước khép kín, hạn chế thất thoát năng lượng và giảm lượng nước tiêu thụ. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trong nhà xưởng được thay thế bằng đèn led công nghiệp, kết hợp cảm biến tại một số khu vực phụ trợ và tận dụng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày. Ngoài ra, DN xây dựng quy trình giám sát tiêu hao điện năng theo từng công đoạn sản xuất thông qua hệ thống quản lý dữ liệu tập trung. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, suất tiêu hao năng lượng trên mỗi đơn vị sản phẩm được cải thiện đáng kể, góp phần giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả vận hành.

Không chỉ chú trọng tiết kiệm điện năng, Intco Việt Nam còn phát triển mô hình sản xuất theo hướng kinh tế tuần hoàn, tận dụng nguồn nguyên liệu nhựa tái chế để sản xuất. Việc kết hợp giữa công nghệ hiện đại và quản trị năng lượng hiệu quả đã góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường của nhiều thị trường xuất khẩu.

Là DN chuyên sản xuất băng dính, băng keo, màng PE, băng dính in logo, băng dính điện, băng dính xốp và các sản phẩm phục vụ ngành đóng gói, Công ty Cổ phần Hợp Lợi Thịnh tại phường Hàm Rồng cũng xác định tiết kiệm năng lượng là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất. DN đã đầu tư hệ thống dây chuyền phủ keo, cán màng, chia cuộn, cắt thành phẩm và đóng gói theo hướng tự động hóa, sử dụng nhiều thiết bị thế hệ mới có hiệu suất cao.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, Hợp Lợi Thịnh đầu tư các động cơ điện hiệu suất cao, lắp đặt biến tần cho hệ thống máy phủ keo, máy chia cuộn, quạt hút, bơm tuần hoàn và các thiết bị truyền động chính nhằm điều chỉnh tốc độ vận hành theo nhu cầu thực tế, hạn chế điện năng tiêu hao khi máy hoạt động non tải. DN sử dụng máy nén khí biến tần, đồng thời thường xuyên kiểm tra, xử lý rò rỉ khí nén - một trong những nguyên nhân gây thất thoát năng lượng lớn trong nhà máy. Các lò gia nhiệt và hệ thống sấy được bổ sung lớp vật liệu cách nhiệt nhằm giảm thất thoát nhiệt, trong khi hệ thống làm mát được tối ưu để rút ngắn thời gian vận hành thiết bị. Bên cạnh đó, DN thay thế toàn bộ hệ thống chiếu sáng bằng đèn led công nghiệp, lắp đặt công tơ điện cho từng khu vực sản xuất để theo dõi mức tiêu thụ điện theo thời gian thực.

Bà Phạm Hương Quỳnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Hợp Lợi Thịnh cho biết: “Việc đổi mới thiết bị, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất giúp giảm tiêu hao năng lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động và khả năng đáp ứng các đơn hàng lớn. Đồng thời, đây cũng là giải pháp quan trọng để doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn về sản xuất xanh, nâng cao uy tín với khách hàng và củng cố vị thế cạnh tranh trên thị trường”.

Gần đây, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đã hỗ trợ DN đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và chuyển đổi số. Nhiều đơn vị đã đầu tư thiết bị hiện đại, giảm tiêu hao năng lượng, hạ chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Chi Phạm