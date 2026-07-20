Thủy điện Trung Sơn duy trì các tổ máy an toàn trong cao điểm nắng nóng

Khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ liên tiếp trải qua các đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, kỹ thuật và vận hành, duy trì các tổ máy hoạt động an toàn, ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm cung ứng điện cao điểm mùa nắng nóng.

Nhân viên kiểm tra tình trạng thiết bị, bảo đảm các tổ máy luôn trong trạng thái sẵn sàng vận hành.

Bám sát diễn biến thủy văn và phương thức vận hành của hệ thống điện, công ty đã thực hiện điều tiết hồ chứa theo đúng quy trình, khai thác hiệu quả nguồn nước, đồng thời bảo đảm an toàn công trình và duy trì dòng chảy về hạ du theo quy định.

Nhằm nâng cao độ tin cậy của thiết bị, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa theo kế hoạch. Các thiết bị chính của nhà máy như tuabin, máy phát, máy biến áp và thiết bị đóng cắt cao áp đều được quản lý, theo dõi theo ca. Số liệu kỹ thuật được cập nhật định kỳ trên phần mềm chuyên dụng, giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý, ngăn ngừa sự cố.

Các kíp trực thường xuyên kiểm tra hiện trường, theo dõi chặt chẽ các thông số vận hành để kịp thời phát hiện, xử lý các bất thường, bảo đảm thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện. Cùng với đó, chế độ sinh hoạt đầu ca được duy trì thường xuyên nhằm phổ biến nhiệm vụ, quán triệt các biện pháp an toàn và những nội dung trọng tâm trước khi nhận ca, góp phần nâng cao chất lượng công tác vận hành.

Không chỉ chú trọng các giải pháp kỹ thuật, công ty còn tiếp tục siết chặt kỷ luật vận hành, tuân thủ nghiêm quy trình quản lý kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, vận hành. Việc ứng dụng các giải pháp số giúp tăng cường giám sát thiết bị, nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu quá trình vận hành và nâng cao độ tin cậy của toàn bộ hệ thống. Song song với đó, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, an toàn công trình và bảo vệ môi trường, duy trì các tổ máy trong trạng thái sẵn sàng cao để đáp ứng kịp thời yêu cầu huy động của hệ thống điện trong mùa cao điểm.

Các giải pháp chủ động ứng phó thiên tai, giảm thiểu rủi ro cho khu vực hạ du được TSHPCo chú trọng. Nhà máy hiện duy trì hệ thống gồm 286 thiết bị quan trắc phục vụ theo dõi chuyển vị, áp lực thấm, nhiệt độ, ứng suất, động đất và mực nước ngầm. Hệ thống cảnh báo xả lũ, nguồn điện dự phòng và thiết bị nâng hạ cửa van cũng được kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ trước mùa mưa bão. Đơn vị cũng đã xây dựng kế hoạch, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, triển khai phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, đồng thời duy trì hệ thống thông tin liên lạc và cảnh báo vận hành hồ chứa theo đúng quy định. Hệ thống nguồn điện tự dùng, nguồn dự phòng diesel, hệ thống SCADA và thông tin liên lạc của công ty đều được duy trì vận hành ổn định.

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Chủ tịch kiêm Giám đốc TSHPCo cho biết: “6 tháng đầu năm, TSHPCo đã sản xuất hơn 271 triệu kWh, tăng 11% so với kế hoạch. Đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với các cấp điều độ để thực hiện vận hành đúng phương thức và kế hoạch huy động nguồn, sẵn sàng nguồn phát lên lưới quốc gia. Cùng với giám sát kỹ thuật, công ty sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn; rà soát, cập nhật các phương án ứng phó thiên tai, tăng cường tuyên truyền cho người dân khu vực hạ du nhằm bảo đảm vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả trong mùa mưa lũ năm 2026”.

Bài và ảnh: Bách Nguyên