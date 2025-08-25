Nguồn lực tiếp sức cho các hộ nghèo vùng cao vươn lên

Nguồn vốn ưu đãi từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn (NHCSXH Quan Sơn) đã giúp đồng bào các dân tộc vùng núi cao có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần tích cực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, XDNTM và bảo đảm an sinh xã hội.

Nhiều hộ dân xã Quan Sơn được vay vốn chính sách phát triển kinh tế hiệu quả.

Chúng tôi có mặt tại điểm giao dịch xã Trung Hạ (trụ sở UBND xã Trung Xuân cũ), ngay đầu giờ giao dịch, các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn đã có mặt đông đủ để việc thực hiện giao dịch được diễn ra thuận tiện, nhanh chóng. Theo ghi nhận của phóng viên, dưới sự hướng dẫn của cán bộ NHCSXH tại điểm giao dịch, các hoạt động: giải ngân, thu nợ, thu lãi; nhận gửi tiết kiệm của tổ viên, dân cư; thanh toán các khoản phí hoa hồng cho ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn... đều diễn ra bảo đảm an toàn, hiệu quả, mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Chính quyền xã cũng đã quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và cử cán bộ công an có mặt tại điểm giao dịch nhằm đảm bảo mọi hoạt động buổi giao dịch diễn ra an toàn, hiệu quả.

Tại thôn 2, xã Quan Sơn, gia đình chị Vi Thị Thin, người dân tộc Thái trước đây thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống rất khó khăn, gia đình thường xuyên thiếu đói, phải nhận sự hỗ trợ của Nhà nước trong những tháng giáp hạt. Mặc dù diện tích đất canh tác của gia đình lớn nhưng lại thiếu nguồn vốn ban đầu để tạo đòn bẩy trong phát triển sản xuất. Năm 2020, được sự hướng dẫn của tổ tiết kiệm vay vốn tổ vay vốn thôn 2, gia đình chị Lan vay 50 triệu đồng theo chương trình cho vay hộ nghèo từ NHCSXH Quan Sơn đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Chị sử dụng nguồn vốn vay mua trâu, bò vỗ béo và sinh sản, nhờ sự cần cù, chịu khó, đàn trâu, bò phát triển tốt đem về thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, gia đình chị đã thoát nghèo, trả hết nợ cho ngân hàng. Hiện NHCSXH đang tạo điều kiện cho chị vay 100 triệu đồng để tiếp tục mở rộng mô hình kinh tế. Đến nay, gia đình chị có 7 con bò, 6ha trồng vầu và luồng, dự kiến đạt thu nhập khoảng 300 triệu đồng trong năm 2025.

Sau sáp nhập, tính đến trung tuần tháng 8/2025, NHCSXH Quan Sơn có tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 460 tỷ đồng với hơn 5.610 khách hàng còn dư nợ; tỷ lệ hộ vay vốn trên địa bàn đạt 60,1% số hộ dân trên địa bàn. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH cùng với sự đầu tư đúng hướng, các hộ vay vốn, đặc biệt là các hộ nông dân và các hộ nghèo tại các xã Trung Hạ, Quan Sơn, Tam Lư đã phát huy triệt để nguồn vốn vay ưu đãi để vươn lên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của các địa phương và phát triển đời sống dân sinh.

Nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân nhanh chóng, kịp thời, đến đúng đối tượng thụ hưởng, giúp hàng chục nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và dần ổn định cuộc sống. Qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Hoạt động tại các điểm giao dịch tiếp tục diễn ra bình thường với đầy đủ chức năng, nghiệp vụ, bảo đảm quyền lợi cho người vay vốn không bị ảnh hưởng, kịp thời chuyển tải thông tin và nguồn vốn tín dụng chính sách đến người dân, các đối tượng thụ hưởng.

Giám đốc NHCSXH Quan Sơn, Lê Hoài Nhơn cho biết: “Trong những năm qua, các hoạt động của ngân hàng luôn gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngân hàng đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác cho vay thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký; củng cố, rà soát, kiện toàn, đào tạo, tập huấn và nâng cao năng lực hoạt động của các tổ tín dụng tại cơ sở. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi, nhất là những chương trình tín dụng mới, tiếp tục tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người dân khi vay vốn, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn hiệu quả, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng”.

Chương trình cho vay ưu đãi của NHCSXH Quan Sơn với nhiều cách làm linh hoạt, đã và đang trở thành nguồn lực tiếp sức cho hộ nghèo vùng cao có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định và thoát nghèo bền vững. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương, tạo niềm tin của Nhân dân đối với chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần thiết thực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Bài và ảnh: Lương Khánh