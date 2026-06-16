Nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn

Với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Lam Sơn Thanh Hóa (Agribank Lam Sơn) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa nguồn vốn vay đến với người dân. Từ nguồn vốn của ngân hàng, đã giúp nhiều hộ dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.

Nhiều hộ dân xã Lam Sơn được vay vốn Agribank phát triển kinh tế hiệu quả.

Anh Trịnh Minh Tuân ở thôn 12 xã Lam Sơn, khách hàng lâu năm của Agribank Lam Sơn, chia sẻ: “Agribank Lam Sơn luôn đồng hành tạo điều kiện cho gia đình vay vốn kịp thời, linh hoạt nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của gia đình tôi ngày càng phát triển. Khởi nghiệp giữa vô vàn khó khăn về vốn nên 200 triệu đồng vay từ Agribank Lam Sơn cách đây hơn chục năm luôn được tôi ghi nhớ. Thời gian gần đây có khá nhiều ngân hàng đến mời chào, tiếp thị vay vốn nhưng gia đình luôn tin tưởng và gắn bó với Agribank Lam Sơn, vì ngoài giải quyết thủ tục nhanh gọn, lãi suất cạnh tranh, thì tôi còn cảm nhận được sự gần gũi, thân tình trong đón tiếp, giao dịch, phục vụ. Hiện tôi đang có dư nợ 3,5 tỷ đồng tại ngân hàng để mở rộng trang trại chăn nuôi lợn công nghiệp với 70 lợn nái, 300 lợn thịt và phát triển mô hình trồng dưa Kim Hoàng hậu trong nhà màng, nhà lưới; doanh thu hàng năm của gia đình tôi đạt hơn 2 tỷ đồng, tạo việc làm với thu nhập ổn định cho 4 lao động”.

Để tạo thuận lợi cho người vay vốn, Agribank Lam Sơn đặc biệt quan tâm cải cách thủ tục cho vay, nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để huy động nguồn vốn tại địa phương, đồng thời tranh thủ nguồn vốn của Trung ương để triển khai đa dạng các gói vay phù hợp với xu thế phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế tập thể như cho vay chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; chế biến lương thực, thực phẩm; mua sắm máy móc thiết bị nông nghiệp hiện đại và chung tay XDNTM nâng cao, kiểu mẫu... Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng dư nợ của Agribank Lam Sơn đạt hơn 1.624 tỷ đồng cho 3.975 khách hàng đang vay vốn. Trong đó, cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn chiếm hơn 95%. Đa số người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, có khả năng trả nợ, trả lãi đúng hạn. Để bảo đảm quản lý hiệu quả nguồn vốn cho vay, Agribank Lam Sơn luôn chú trọng thực hiện tốt công tác thẩm định hồ sơ; tăng cường giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn vay của các hộ sau khi được giải ngân. Đồng thời, phân công cán bộ tín dụng thường xuyên phối hợp với tổ trưởng tổ vay vốn, hướng dẫn các hộ sử dụng vốn đúng mục đích. Đôn đốc thu hồi tiền gốc, lãi đúng thời gian quy định. Do vậy, chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát, bảo đảm an toàn, không có nợ quá hạn, không phát sinh nợ xấu. Công tác kế toán, ngân quỹ luôn bảo đảm nhanh, gọn, cập nhật kịp thời theo đúng yêu cầu.

Đặc biệt, từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Agribank Lam Sơn đã kiện toàn bộ máy tổ chức, ký kết thỏa thuận với Hội LHPN, Hội Nông dân và triển khai hợp đồng dịch vụ đến các xã. Nguồn vốn của Agribank Lam Sơn đã góp phần đưa hoạt động dịch vụ nông nghiệp tại các địa phương được mở rộng, phát huy tối đa hiệu quả trong việc đầu tư sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước đưa sản phẩm nông nghiệp thành hàng hóa có giá trị cao. Ngân hàng cũng đã xây dựng kế hoạch phát triển theo các chương trình, dự án nông nghiệp, nông thôn trọng điểm; chú trọng mở rộng đối tượng cho vay, đơn giản tối đa hồ sơ thủ tục vay, áp dụng linh hoạt các biện pháp bảo đảm tiền vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Bên cạnh dòng vốn đầu tư phục vụ sản xuất, kinh doanh, Agribank Lam Sơn còn tích cực đa dạng hóa các gói tín dụng tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu đời sống của người dân. Việc triển khai dòng vốn này giúp khách hàng dễ dàng chi trả các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, cước viễn thông. Các dịch vụ tiện ích này của ngân hàng không chỉ thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh chuyển đổi số mà còn là giải pháp căn cơ nhằm đẩy lùi nạn “tín dụng đen” tại các vùng quê.

Agribank Lam Sơn đang tiếp tục tập trung triển khai, thực hiện tốt các chương trình cho vay ưu đãi trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng đang có quan hệ tín dụng với chi nhánh để tạo dựng uy tín, mở rộng thị phần và phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng, khẳng định vai trò “điểm tựa” trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Bài và ảnh: Đức Thanh