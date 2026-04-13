Người phát ngôn Điện Kremlin: Nga tìm kiếm hòa bình bền vững trong xung đột Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 12/4 cho biết, Nga tìm kiếm một nền hòa bình bền vững trong xung đột Ukraine. Ông Peskov cho biết, Nga sẽ không gia hạn thỏa thuận ngừng bắn dịp lễ Phục Sinh trừ khi Ukraine chấp nhận các điều khoản hòa bình của Moscow.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo truyền hình Pavel Zarubin, ông Peskov nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn một nền hòa bình bền vững, và nền hòa bình bền vững đó có thể được thiết lập khi chúng tôi bảo đảm các lợi ích của mình và đạt được những mục tiêu đã đặt ra ngay từ đầu. Điều này có thể thực hiện ngay từ hôm nay nếu ông Zelensky đưa ra những quyết định cần thiết”. Ông Peskov nói thêm: “Ngay khi những quyết định này được đưa ra, tình hình sẽ trở lại theo hướng hòa bình”.

Ông nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục “chiến dịch quân sự đặc biệt” cho đến khi ông Zelensky đưa ra các quyết định đó. Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý: “Tiến trình liên quan đến Ukraine hiện đang bị tạm dừng. Chúng tôi hiểu điều này vì các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi đang rất bận rộn”.

Trong khi đó, Lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh giữa Nga và Ukraine từ 16:00 giờ Moscow (13:00 GMT) ngày 11/4 đến 00:00 (21:00 GMT) ngày 12/4 đã hết hiệu lực. Tuy nhiên, Nga và Ukraine đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn 32 giờ trong cuộc chiến kéo dài bốn năm của họ, báo cáo hơn một nghìn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo kích chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu.

Bộ quốc phòng Nga cho biết họ đã ghi nhận 1.971 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn trong đêm 11/4 và rạng sáng ngày 12/4.

Cùng ngày, Ukraine cũng cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết họ đã ghi nhận tổng cộng 7.696 vụ vi phạm của Nga trong suốt thời gian ngừng bắn.

Trong bài phát biểu video đêm 12/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục duy trì thỏa thuận ngừng bắn sau khi lễ Phục sinh Chính thống giáo kết thúc.

Nguồn: Tass, Independent.