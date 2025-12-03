Người lính quân hàm xanh đồng hành cùng giáo dục vùng biên

Ở nơi phên dậu Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh không chỉ canh giữ đường biên, cột mốc mà còn âm thầm nâng bước những ước mơ nhỏ bé. Các anh tham gia sửa lớp học, dựng góc học tập, đỡ đầu học sinh nghèo... và gieo vào vùng biên những mầm tri thức.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu trao tặng góc học tập và áo ấm cho học sinh vùng biên.

Tuổi thơ của Phạm Văn Đức, sinh năm 2015, bản Piềng Tặt, xã Mường Chanh trôi qua trong sự thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ. Cha mẹ mất sớm, em chỉ còn ông bà già yếu làm điểm tựa, dù sức đã cạn theo năm tháng và bệnh tật. Cuộc sống khó khăn khiến con đường học tập của Đức trở nên mong manh và có thể dừng lại. Biết được hoàn cảnh của Đức, năm 2022, Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã nhận đỡ đầu và hỗ trợ 6 triệu đồng cùng sách vở, quần áo mỗi năm để em vững bước đến trường.

Cùng với Đức, Đồn Biên phòng Quang Chiểu đang hỗ trợ 26 học sinh trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, với mức 750.000 đồng/em/tháng; đỡ đầu 6 em trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng”, trong đó có 2 học sinh Lào, với mức 500.000 đồng/em/tháng. Đơn vị còn phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ 2 cháu sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng trong mô hình “Mẹ đỡ đầu - con nuôi đồn biên phòng”.

Nhiều lần tận mắt thấy học sinh vùng biên phải cúi mình trên chiếc ghế nhựa cũ, kê vở lên bao thóc hay mép giường để viết bài, những người lính biên phòng không khỏi chạnh lòng. Từ nỗi day dứt ấy, mô hình “Góc học tập biên cương, vì ngày mai tươi sáng” ra đời, mang đến cho học sinh nghèo những bộ bàn ghế đúng chuẩn. Đến nay, Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã trao tặng 34 góc học tập cùng bút viết, cặp sách cho các học sinh vùng biên. Thiếu tá Nguyễn Quang Huy, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Quang Chiểu, chia sẻ: “Đây không chỉ là một mô hình hỗ trợ, mà còn là tấm lòng của bộ đội biên phòng gửi gắm tới con em vùng biên”.

Hiện nay, mô hình “Góc học tập biên cương, vì ngày mai tươi sáng” đã lan tỏa và nhân rộng ở nhiều đồn biên phòng khác trên địa bàn huyện Mường Lát (cũ). Từ cuối năm 2022 đến nay, 118 bộ bàn ghế, đèn học và dụng cụ học tập đã được trao tặng cho học sinh nghèo.

Từ rẻo cao mây phủ đến miền biển sóng bạc đầu, tình quân - dân vẫn chảy bền bỉ như mạch nguồn ấm áp. Ở thôn Yên Lộc, xã Vạn Lộc, câu chuyện của em Bùi Thị Hà Linh, sinh năm 2014 tiếp tục cho thấy những dấu ấn ấy. Gia đình em Linh vốn khó khăn đã không ít lần nghĩ đến việc nghỉ học để phụ giúp gia đình. Đúng lúc ấy, những người lính Đồn Biên phòng Đa Lộc đã trở thành điểm tựa. Năm 2023, đơn vị nhận đỡ đầu em, hỗ trợ 6 triệu đồng/năm và quần áo, sách vở, đồ dùng học tập. Điều đó đã là cánh cửa để em giữ trọn ước mơ cho tương lai.

Câu chuyện của Linh chỉ là một trong rất nhiều hành trình được nâng đỡ từ tình yêu thương của những người lính quân hàm xanh. Thượng tá Dương Thế Anh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đa Lộc, cho biết: Chương trình “Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng” đã trở thành điểm tựa để những ước mơ nhỏ bé không bị dang dở giữa khó khăn. Tiêu biểu như các em Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 2007, vượt khó, trúng tuyển Trường Sĩ quan chính trị; Nguyễn Thị Thùy, sinh năm 2005, cô bé khuyết tật từng được các bố nuôi cõng đến điểm thi, nay là sinh viên Đại học Hà Nội; Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 2002, xuất sắc giành giải nhất môn Hóa, được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương và hiện đã có việc làm ổn định.

Những hành trình tới trường của các em có hoàn cảnh khó khăn đã và đang khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc của các chương trình, dự án và cho thấy tâm huyết, trách nhiệm của những người lính quân hàm xanh đối với thế hệ trẻ nơi biên giới. Hiện nay, Đồn Biên phòng Đa Lộc đang đỡ đầu 6 học sinh, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng; đồng hành cùng 19 học sinh theo đề án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, với tổng kinh phí hơn 140 triệu đồng; duy trì hỗ trợ 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khuyết tật.

Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng”, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đang đỡ đầu thường xuyên cho 109 học sinh. Trong số này, 11 em là học sinh Lào sinh sống tại các bản giáp biên, 12 em được đón về nuôi dưỡng tại các đồn. Song song với đó, các đồn biên phòng cũng đang hỗ trợ 219 học sinh thông qua Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”.

Những chương trình hỗ trợ trẻ em vùng biên, khi đi vào cuộc sống bằng sự tận tâm của người lính quân hàm xanh đã minh chứng hiệu quả rõ rệt. Đó không chỉ là hoạt động an sinh, mà còn là chiến lược bền vững góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên và xây dựng biên cương giàu mạnh từ nền tảng tri thức.

Bài và ảnh: Tăng Thúy